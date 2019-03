Dzień Św. Patryka we Wrocławiu. Od 9 do 17 marca (ZOBACZ HARMONOGRAM IMPREZ)

1. Irlandzki Dzień Rodzinny z okazji Dnia św. Patryka

Sobota, 9 marca 2019 o 11:00 – 16:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gmach Główny, Plac Powstańców Warszawy 5

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy na wspólną, irlandzką zabawę. Już po raz drugi dzięki gościnności Muzeum Narodowego we Wrocławiu przygotowaliśmy atrakcje z okazji Dnia św. Patryka. W godzinach od 11:00-16:00 na dzieci i ich rodziców czekają gry, zabawy, warsztaty plastyczne, pokaz i warsztaty tańca, zielona kawiarenka i spotkanie z bohaterami irlandzkich baśni.

2. Warsztaty muzyki irlandzkiej z Łukaszem Potocznym

Sobota, 9 marca 2019 o 15:00 – 18:00

Klub Pod Kolumnami

pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław

Wstęp: 25 złotych.

Długość: ok. 3 godziny, z przerwą.

Adresaci: dorośli i młodzież (od 15-16 r.ż.), potrafiący grać na jakimś instrumencie przynajmniej w stopniu podstawowym.

Zapisy pod adresem: warsztaty@celtyckiwroclaw.pl / W mailu: imię, nazwisko i instrument, na którym gracie.

Podczas warsztatów poznamy podstawy stylu i technik wykorzystywanych w muzyce irlandzkiej, co umożliwi nam dalszą, samodzielną naukę melodii. Warsztaty adresowane są zarówno do osób grających na instrumentach melodycznych (np. skrzypce, mandolina, akordeon, flet, harmonijka), jak i rytmicznych (gitara, bouzouki). Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą potrafili odróżnić najpopularniejsze irlandzkie formy muzyczne, zagrać dwie-trzy tradycyjne melodie z odpowiednim stylem i akcentowaniem, a także samodzielnie uczyć się nowego repertuaru.

Warsztaty poprowadzi Łukasz Potoczny, na gitarze towarzyszyć mu będzie Michał Zajączkowski-de Mezer. Każdy z uczestników otrzyma materiały: opracowania wszystkich przerabianych utworów; tabele akordowe ze wskazówkami dla gitarzystów oraz ściągę z podstawowych rytmów i ozdobników w muzyce irlandzkiej.

Zapraszamy również uczestników anglojęzycznych.

3. Potańcówka irlandzka z okazji Dnia Św. Patryka w Klubie pod Kolumnami

Piątek, 15 marca 2019 o 18:00 – 20:30

Klub Pod Kolumnami

pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław

Bilety do zakupienia w kasie Klubu, w dniu wydarzenia: 5 zł ulgowy/ 10 zł normalny

Wrocławski Klub Pod Kolumnami, Fundacja Kultury Irlandzkiej oraz szkoła tańca irlandzkiego Irish Spin serdecznie zapraszają na irlandzką potańcówkę z okazji Dnia Św. Patryka. W planie nauka podstawowych kroków oraz tańców grupowych. Przewidziany jest również irlandzki poczęstunek.

Patroni: Zielono mi. Ambasada Irlandii w Polsce, Konsul Honorowy Irlandii w Poznaniu, Fundacja Kultury Irlandzkiej, Klub Pod Kolumnami, Irish Spin, Celtycki Wrocław.

4. Wigilia dnia Św. Patryka we Wrocławiu - Koncert zespołu Rhiannon Celtic Band z pokazami szkoły tańca Irish Spin z Wrocławia.

Sobota, 16 marca 2019 o 20:00 – 23:00

Centrum Kultury Zamek

Plac Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Wstęp wolny

Tradycyjnie w połowie marca Wrocław znów będzie rozbrzmiewał fantastyczną, energetyczną muzyką irlandzką, a tancerze porwą Was do tańca! Ubierzcie się na zielono i dołączcie do nas w Centrum Kultury Zamek 16 marca. Zapraszamy na koncert zespołu Rhiannon Celtic Band, który wraz z tancerzami szkoły tańca irlandzkiego Irish Spin zapewnią Wam niezapomniane, celtyckie wrażenia.

Rhiannon Celtic Band to istniejący od 2013 roku zespół z Wrocławia grający szeroko pojętą muzykę celtycką. Mimo tradycyjnych melodii, oraz instrumentarium (m.in. banjo, bouzouki irlandzkie, mandolina, bodhran irlandzki) nie boją się aranżować swoich utworów po swojemu, czasem dodając im szczyptę słowiańskiego charakteru. Ich występy zawsze balansowały pomiędzy melancholijnymi balladami rodem z wysp brytyjskich, oraz bardzo energetycznymi, zachęcającymi do tańca melodiami ludowymi ze Szkocji i Irlandii. Wszystko to prowadzone z dużą dozą humoru.

Irish Spin została założona w 2016 roku przez Małgorzatę Szarycz - certyfikowaną instruktorkę tańca irlandzkiego (TCRG). Głównym celem szkoły jest popularyzacja kultury irlandzkiej w naszym regionie. Praktykujemy sportową odsłonę tańca irlandzkiego jednocześnie zdobywając wiedzę na temat tradycyjnych form.

Patroni: Ambasada Irlandii w Polsce, Konsul Honorowy Irlandii w Poznaniu, Fundacja Kultury Irlandzkiej, Centrum Kultury Zamek, Rhiannon Celtic Band, Irish Spin, Klub Pod Kolumnami, Celtycki Wrocław,

5. Koncert zespołu Carrantuohill w Starym Klasztorze

Niedziela, 17 marca 2019 o 18:00 – 21:00

Stary Klasztor

Purkyniego 1, 50-155 Wrocław

Bilety: 5 zł - przedsprzedaż w klubie i rezerwacje: bilety@o2.pl, 10 zł - w punktach sprzedaży i w dniu koncertu

Ethno Jazz Festival oraz Fundacja Kultury Irlandzkiej zapraszają na koncert zespołu CARRANTUOHILL z okazji Dnia Św. Patryka!

Najsłynniejszy polski zespół grający muzykę celtycką wystąpi 17 marca w Sali Gotyckiej w Starym Klasztorze. Przygotujcie się na muzyczno - taneczną imprezę w ramach obchodów święta patrona Irlandii. Oprócz irlandzkiej muzyki możemy spodziewać się irlandzkiej whiskey i innych trunków… Koncert odbywa się w ramach wydarzenia "Dni św. Patryka 2019" organizowanego przez Fundację Kultury Irlandzkiej.

Grupa CARRANTUOHILL istnieje od 1987 roku. Wykonuje zarówno tradycyjną muzykę celtycką rodem z Irlandii i Szkocji, jak i własne opracowania aranżacyjne oparte na “celtyckich korzeniach”. Wykorzystuje przy tym bardzo stylowe instrumentarium (skrzypce, uilleann pipes, bouzuki, cittern, bodhran, flety, tin whistles, akordeon, mandolina, gitara akustyczna) poszerzając brzmienie o instrumenty perkusyjne, klawiszowe oraz gitarę basową.