Na Dzień Sąsiada na wrocławskich podwórkach zaprasza Strefa Kultury. W piątek obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada, Strefa Kultury będzie zawiązywać, tworzyć i umacniać sąsiedzkie relacje. Tego dnia Strefa Kultury będzie na Waszym podwórku, chce porozmawiać o tym, czy znacie swoich sąsiadów i jakie macie z nimi stosunki.

Dzień Sąsiada już w piątek

"Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie" – śpiewały Alibabki. Dalej było o pożyczaniu zapałek, soli i masła (taka możliwość przydaje się zwłaszcza w niehandlowe niedziele), uśmiechaniu i pogawędkach. Dziś Strefa Kultury Wrocław (dawniej Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016) zaprasza na Dzień Sąsiada – jedno z wielu wydarzeń w ramach programu Sąsiadujemy, które odbywać się będą na wrocławskich podwórkach. Na wrocławian czekają spacery z przewodnikiem na czterech osiedlach. To świetna okazja, by poznać lepiej swoją okolicę oraz odwiedzić inne wrocławskie osiedla Na Ołbinie program wydarzeń został przygotowany wraz ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol, a w nim sekretne sąsiedzkie pokazy filmowe, święto rowerowe, podwórkowy zakład portretowy, tworzenie kolekcji archiwalnych zdjęć mieszkańców Ołbina, sąsiedzka wystawa podwórkowych fotografii, akcja animacyjna „Wakacje all inclusive” i „Balonolas”, koncert zespołu Q Dobremu z sąsiedzką potańcówką oraz Wieczorny Spacer Filmowy. Z kolei na Brochowie wspólnie z Fundacją Made in Brochów szykujemy sąsiedzki kolorowy pochód z animacjami i atrakcjami dla wszystkich sąsiadów, sąsiedzki pchli targ, plener malarski z pokazem filmowym, podwórkową sąsiedzką biesiadę z potańcówką oraz grę miejską i kino sąsiedzkie pod chmurką.W piątek, 25 maja do godz. 19 animatorów ze Strefy Kultury znajdziecie na osiedlach:Kleczków: podwórko między ulicami Kleczkowską, Dębickiego i Trzebnicką,Brochów: podwórko między ulicami: Chińską, Polną i 3 maja Ołbin: podwórko między ulicami: Wygodną, Żeromskiego i NowowiejskąPrzedmieście Oławskie: podwórko między ulicami: Traugutta, Więckowskiego, Kościuszki.