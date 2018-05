Dnia 19 maja 2018 r. w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu w godz. 10:00 – 14:00 odbędzie się Dzień Otwarty pod hasłem „Zmieniamy statystykę powietrza we Wrocławiu”.

Program:



- W ramach działania 100 drzewek na 100 lat GUS - mieszkańcom Wrocławia będą bezpłatnie przekazywane sadzonki drzew (buki i sosny)



- dedykowany dzieciom i młodzieży program edukacyjny o tematyce statystycznej, obejmujący gry, zabawy i konkursy z nagrodami



Ponadto zapraszamy na:



- pokazy filmów promujących produkty informatyczne powstałe w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską



- prezentację wydawnictw i stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu



- prezentację praktycznego wykorzystania nowych produktów informatycznych, służących do tworzenia zestawień tabelarycznych i graficznej prezentacji danych statystycznych



W tym dniu zostanie również uruchomiony Punkt Informacyjny, w którym będzie można zapoznać się z aktualną ofertą wydawniczą Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.



Zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia Urzędu Statystycznego we Wrocławiu w dniu 19 maja 2018 r.











