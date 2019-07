Dzień otwarty Angel City we Wrocławiu

Nowa inwestycja

Angel City, podobnie jak sąsiadujące mu inwestycje – Angel Wings i Angel River, odznaczać się będzie wysokim standardem i wyjątkową architekturą. Do dyspozycji mieszkańców będzie centrum fitness, spa, lobby a także zielone patio oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Budynek został utrzymany w spójnej stylistyce otoczenia. Płytki ceramiczne w wybranych częściach wspólnych nawiązują do okolicznych kamienic, a panele elewacyjne od strony ul. Walońskiej inspirowane są przedwojennymi klatkami schodowymi. Nic więc dziwnego, że dobry design i wysoki standard cieszą się popularnością wśród klientów. Dotychczas zostało sprzedanych ponad 40% dostępnych mieszkań.

Dzień Otwarty River Day

River Day organizowany jest w ramach Dnia Otwartego, który odbędzie się w biurze sprzedaży Angel City przy ul. Walońskiej 11/4u, w godz. 10.00 – 15.00. W ramach dnia otwartego będzie można porozmawiać z przedstawicielami dewelopera, a przede wszystkim skorzystać ze specjalnej, wakacyjnej oferty na zakup mieszkań w najnowszej inwestycji przy ul. Walońskiej.

Ponadto na uczestników tego dnia czekają specjalnie przygotowane atrakcje. Będą mogli podziwiać Wrocław z perspektywy najwyższego budynku na Przedmieściu Oławskim, a także wziąć udział w rejsie po Odrze i Oławie, podczas którego przewodnik podzieli się historiami na temat nadrzecznego życia Wrocławian dawniej i dziś. Rejsy są darmowe, z uwagi na fakt, że liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy przez portal Evenea: https://evenea.pl/event/riverday/.

- To już kolejny raz, kiedy mamy przyjemność organizować rejsy po Odrze i Oławie. Do tej pory w tym cyklicznym wydarzeniu, które w sezonie letnim towarzyszą dniom otwartym naszych inwestycji mieszkaniowych przy ul. Walońskiej, wzięło udział już prawie 500 osób - mówi Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu inwestycji Angel City - Cieszymy się, że jesteśmy częścią wrocławskiej społeczności, z którą w tak miły sposób możemy spędzić czas w miejscu, które wspólnie tworzymy. Nabrzeża Oławy to piękna przestrzeń do życia i rekreacji. – dodaje Natalia Sawicka.

Angel City Wrocław to kolejna - po ostatnio zrealizowanych Angel River i OVO Wrocław - inwestycja grupy deweloperskiej Angel Poland Group w stolicy Dolnego Śląska, która istnieje od 2003 roku. W portfolio firmy znajdują się flagowe projekty: Angel Stradom, Angel Wawel, Angel Plaza, Angel City Kraków, Wilanow One (Warszawa), Angel River, kompleks apartamentowy OVO z hotelem DoubleTree by Hilton, czy 5-gwiazdkowy butikowy hotel The Granary. Ponadto grupa wybudowała również dom opieki dla seniorów Angel Care we Wrocławiu.