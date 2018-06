Nowoczesne technologie to wspaniałe narzędzie by spędzać czas wspólnie z najbliższymi! Ile razy słyszałeś jak Twoje dziecko narzeka na nudę? Na pewno często, ale w rzeczywistości to doskonały pretekst by wspólnie spędzić czas. Tato, usiądź razem z dzieckiem i zacznijcie razem odkrywać ogrom możliwości jakie oferuje zaawansowana technika.

KONKURS

Młodzi ludzie nieustannie wpatrujący się w ekrany smartfonów czy tabletów to powszechny widok, który zdominował młodzieżowe aktywności. Starsze pokolenia, których rewolucja cyfrowa nie dotknęła w takim stopniu jak millenialsów, obawiają się, że nie zacieśnia to relacji międzyludzkich, które sprowadzane są jedynie do kolejnych linijek tekstu w okienkach komunikatorów. Czy rzeczywiście postęp cyfryzacji to wstęp do zakończenia relacji rodziców z ich dziećmi? Oczywiście, że nie! Sprawdź jak spędzać czas z dzieckiem – atrakcyjnie i wartościowo.23 i 24 czerwca w salonach iSpot, ojcowie wraz z dziećmi będą mieli okazję m.in. zaprogramować prawdziwego robota Photona, czy poczuć klimat Gwiezdnych Wojen dzięki zabawie filmowym R2-D2. Sportowego ducha walki pobudzi wyścig wyjątkowymi samochodami Osmo Hot Wheels i rywalizacja bojowymi pojazdami Galaxy Zega. To wszystko z wykorzystaniem iPadów najnowszej generacji!Zobacz, jak wiele satysfakcji sprawia wspólne rozwiązywanie cyfrowych łamigłówek! Nie czekaj i zarejestruj się ze swoim dzieckiem na warsztaty już dziś ( https://bit.ly/2l5TDfm Na spragnionych dodatkowych emocji czeka specjalny konkurs. Wystarczy wymyślić ciekawy sposób na odrabianie pracy domowej, a swój pomysł opublikować na Facebooku jako post publiczny z hashtagiem #iSpotFamilyClub i oznaczeniem @iSpotApplePremiumReseller!Do wygrania są m.in. najnowszy iPad, super-lekkie słuchawki bezprzewodowe BeatsX Black oraz specjalny zestaw gier edukacyjnych z elektroniczną podkładką do rysowania, które odkryją przed dzieckiem nowe możliwości zabawy z tabletem.Więcej informacji na stronie https://ispot.pl/s,ispotfamilyclub#konkurs Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. By wziąć w nim udział, należy się tylko zarejestrowaćna stronie:Ogólnopolski edukacyjny projekt iSpot Apple Premium Reseller, mający na celu naukę korzystania z nowoczesnych technologii w sposób sprzyjający budowaniu relacji. Warsztaty skierowane są do rodzin. Odbywają się w pięciu polskich maistach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. W ramach cyklu przewidziano warsztaty iMama – Dzień Mamy, iDziecko – Dzień Dziecka, iTata – Dzień Taty. W przyszłości planowane są warsztaty dla innych grup np. seniorzy, studenci, osoby niepełnosprawne, eksperci z różnych dziedzin, np. graficy, muzycy, itp. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja na stronie: https://ispot.pl/s,ispotfamilyclub