We wtorek (10 lipca) obchodzimy Dzień Nikola Tesli - serbskiego wynalazcy porównywanego z Edisonem. Porównywanego, bo to Edisona kojarzymy przede wszystkim. To przecież Edison wynalazł żarówkę. I chociaż Teslę uznawano za wizjonera, to jednak jego wynalazki nie cieszyły się taką popularnością.

DZIEŃ NIKOLA TESLI - kim był Nikola Tesla?



Nikola Tesla urodził się 10 lipca 1856 w Smiljanie. Był inżynierem i wynalazcą. Dziś w Belgradzie, stolicy Serbii znajduje się Muzeum Nikola Tesli, w którym możemy dowiedzieć się więcej o niezwykłej historii największego rywala Thomasa Edisona. Do jego najważniejszych wynalazków zaliczamy: silnik elektryczny i prądnicę prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio, elektrownię wodną, baterię słoneczną, turbinę talerzową i transformator Tesli. Jego fascynacją była koncepcja wolnej energii.Tesla zmarł 7 stycznia 1943 w Nowym Jorku. Do dziś jest uznawany za jednego z najważniejszych wynalazców.

