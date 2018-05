DZIEŃ MATKI 2018. Oto zestawienia najlepszych, najciekawszych życzeń z okazji Dnia Matki 2018. Znajdziecie tutaj życzenia krótkie, nadające się do wysłania SMS-em, ale też oryginalne. Jeżeli szukacie czegoś banalnego, to koniecznie zajrzyjcie do naszego tekstu.

DZIEŃ MATKI 2018

DZIEŃ MATKI 2018. ŻYCZENIA. WIERSZYKI

DZIEŃ MATKI 2018. ŻYCZENIA OD DZIECI

DZIEŃ MATKI 2018. ŻYCZENIA. ZWYCZAJNE

DZIEŃ MATKI 2018. ŻYCZENIA. ORYGINALNE

Dzień Matki już 26 maja . Pamiętajcie o tym, by kupić z tej okazji prezent swojej mamie. Poniżej znajdziecie zestawienie najciekawszych, ale też najbardziej oryginalnych wierszyków z okazji Dnia Matki.Za Twe czułe serce,za mądre nakazyw dniu Twojego świętadziękuję sto razy!Mamusiu jedyna, przyjmij szczere życzenia.Niech każda godzina szczęściem Cię opromienia.Niech życie upływa wśród ciągłej radościprzy blasku promiennym - nadziei i miłości.Mamusiu Kochana!W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.By życie Twe było kwiatami usłane,tak piękne i czyste jak letni poranek.Moja Mamo ukochanaweź te kwiatki zaraz z rana,niech ich zapach Cię zniewalamoja Mamo ukochana.Życzę Tobie, Mamo, szczerzezdrowia, szczęścia i radości.Życzę, by z Twojego sercapłynął zawsze dar miłości.W kalendarzu Święto Matkiz życzeniami śpieszą dziatki.Ja Ci mamo dziś w podzięceza Twe trudy daję sercei przepraszam za me psoty,za wybryki i kłopoty.Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,Za to, że dni moje tęczą malujeszdziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!Moja Mamo ukochana,Niech Twa buzia będzie zawszeTylko roześmiana,Niech Ci szczęście oraz zdrowieNieustannie dopisująnich się Twoje marzeniaw każdym dniu realizują.Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję.Dziś jest Twoje Święto - serdecznie winszuję.Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie.Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na świecie.Ile kwiatków w maju,Ile szczęścia w raju,Tyle radości i słodyczyKochający synek życzy.Najdroższa Mamo,zawsze cierpliwa,oddana, troskliwa,zawsze spiesząca z pomocą,żyj w szczęściu i zdrowiu.Sto lat!W ten piękny i radosny dzieńpragnę złożyć Ci, Mamo,najserdeczniejsze życzeniadługich lat w zdrowiu,szczęścia i wszelkiej pomyślności,spełnienia najskrytszych pragnień,samych cudownych chwil w życiui zawsze pociechy ze mnie.Mamo, tak bardzo Cię kochami dziękuję Ci za wszystko.Za Twój uśmiech, który ogrzewamnie w różnych chwilach życia,a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.