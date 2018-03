Muzeum Narodowe świętuje w szczególny sposób Dzień Kobiet.

Dziś ( 8 marca ) – w Dniu Kobiet – wszystkie Panie mogą zwiedzać bezpłatnie Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddziały: Pawilon Czterech Kopuł i Muzeum Etnograficzne. A my polecamy przede wszystkim wystawy: "Manieryzm wrocławski" w Narodowym: to monograficzna ekspozycja poświęcona wrocławskiemu manieryzmowi – fascynującemu okresowi w sztuce miasta, który nadal pozostaje mało rozpoznany. Lata około 1600 r. i początek XVII w. to czas wielkiego rozkwitu stolicy Śląska i powstającej tam sztuki. Zwiedzający zobaczą przeszło 150 dzieł z tego okresu sprowadzonych z całej Europy. W Pawilonie Czterech Kopuł warto zobaczyć dzieła Magdaleny Abakanowicz, które niedawno kupiło Muzeum Narodowe. W Muzeum Etnograficznym tylko do 11 marca czynna jest wystawa „Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970” – pierwsza o takim zasięgu ekspozycja poświęcona społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku w okresie powojennym. Wszystkie ekspozycje w Muzeum Narodowym i jego oddziałach są warte obejrzenia.Muzeum Narodowe mieści się przy pl. Powstańców Warszawy 5, dziś jest czynne do godz. 16. Muzeum Etnograficzne (ul. Traugutta 111/113) czynne jest do godz. 16. Pawilon Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej zaprasza także do godziny 16.