Tradycyjne z ziemniaków, czy nowatorskie z batatów i manioku. Z ketchupem, curry lub po belgijsku z majonezem. Frytki - kiedyś jedynie dodatek do potraw, od pewnego czasu danie samo w sobie. Frytkarnie zyskują coraz większą popularność, również we Wrocławiu. Dziś szczególnie, ponieważ obchodzimy Dzień Frytek. Kalorie nie mają więc znaczenia. Oto 10 miejsc we Wrocławiu, gdzie zjecie najlepsze frytki. Zobaczcie kolejne miejsca, posługując się klawiszami strzałek na klawiaturze, myszką lub gestami.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.