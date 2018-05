iSpot udowadnia, że nowoczesne technologie uczą przez zabawę, integrują i poszerzają dziecięce horyzonty.

iSpot Apple Premium Reseller zaprasza do świętowania Dnia iDziecka. W pięciu polskich miastach – Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu – każdy znajdzie dla siebie inspirujące atrakcje, które ćwiczą umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń i jednocześnie rozwijają pomysłowość i wyobraźnię.Bez względu na to, czy dziecko lubi rysować, grać, tańczyć czy kodować - iSpot jest przygotowany na wizytę małych odkrywców. Na młodszych gości czeka interaktywna zabawa w kolorowanie, puzzle czy zadania matematyczne przy użyciu edukacyjnej gry OSMO. Starsi – pod okiem doświadczonych ekspertów zaprogramują grę w jednym z najpopularniejszych języków programistycznych Swift, dzięki aplikacji Swift Playgrounds.Warsztaty odbywają się w dniach 1,2,3 czerwca br. (piątek, sobota, niedziela).Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja: https://idziecko.evenea.pl/ salon iSpot Apple Premum Resseler, CH Magnolia (ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław)Ogólnopolski edukacyjny projekt iSpot Apple Premium Reseller, mający na celu naukę korzystania z nowoczesnych technologii w sposób sprzyjający budowaniu relacji. Warsztaty skierowane są do rodzin. Odbywają się w pięciu polskich maistach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. W ramach cyklu przewidziano warsztaty iMama – Dzień Mamy, iDziecko – Dzień Dziecka, iTata – Dzień Taty. W przyszłości planowane są warsztaty dla innych grup np. seniorzy, studenci, osoby niepełnosprawne, eksperci z różnych dziedzin, np. graficy, muzycy, itp. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja na stronie: https://ispot.pl/s,ispotfamilyclubiSpot Apple Premium Reseller to sieć salonów z pełną ofertą firmy Apple oraz firm trzecich specjalizujących sięw tworzeniu produktów komplementarnych do iPhone’ów, iPadów, Maców oraz iPodów. Jest to sieć salonów spełniających restrykcyjne wymogi międzynarodowego programu Apple Premium Reseller. Zespół iSpot składa się z certyfikowanych specjalistów posiadających wiedzę pozwalającą na zaprezentowanie oraz dopasowanie aktualnie dostępnych, najnowocześniejszych na świecie rozwiązań do realnych potrzeb klienta. Odwiedzając salony iSpot klient ma możliwość praktycznego przetestowania każdego z rozwiązań.SAD jest wiodącym dostawcą rozwiązań firmy Apple dla podmiotów publicznych, społeczności handlowej i edukacyjnej w Polsce. Firma SAD, założona w 1991 roku, dostarcza rozwiązań z dziedzin takich jak: dostawa i integracja, analiza biznesowa, pomoc techniczna i szkolenia dla firm, samorządów lokalnych i klientów indywidualnych. W skład SAD wchodzą: sprzedawcy Apple Premium Reseller, Centrum Szkoleniowe oraz Serwis autoryzowane przez firmę Apple. Struktura obejmuje iSpot, największą sieć dystrybutorów Apple Premium, której sklepy zlokalizowane są w największych polskich miastach:w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Katowicach. SAD jest częścią organizacji iSpot Holdings, działu firmy Hili Ventures z Malty, który obejmuje również iCentre, markę Apple Premium Resellers działającą w pięciu sklepach na Węgrzech i w Rumunii.Firma Hili Ventures ma siedzibę na Malcie i jest obecna w 9 krajach od Morza Śródziemnego i Afryki Północnej po Europę Środkową i Wschodnią. Hili Ventures, zatrudniając zespół 8000 osób i współpracując z firmami McDonald's i Apple, angażuje się w wielostronne działania obejmujące: logistykę, inżynierię, technologię i nieruchomości. Jest dumnym partnerem Cisco, CMA CGM, Gemalto, IBM, Konecranes, Lenovo, Peterson i wielu innych globalnych marek.Kontakt:Aleksandra Szafraniec / Omega CommunicationTel.: 22 854 16 29, Mob.: 692 059 401e-mail.: aszafraniec@communication.pl