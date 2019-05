Dzień Dziecka – czy wiemy, czego naprawdę pragną nasze dzieci?

Wspólne celebrowanie, uwaga, zabawa i prezenty to nieodłączne elementy Dnia Dziecka. W badaniu zrealizowanym przez dom badawczy Maison & Partners na zlecenie sieci SMYK ponad 30% dorosłych dziś Polaków, wspomina, że w tym dniu z niecierpliwością czekali na niespodzianki. W marzeniach tych pojawiały się głównie zabawki. My dorośli, marzyliśmy o wrotkach, elektrycznych kolejkach, czy rowerze. I jak przyznaje jedna z respondentek badania „Zawsze ten dzień był magiczny, zupełnie inny niż wszystkie. Marzenia były, jak u każdego dziecka, jak najwięcej zabawek i zrobić coś wyjątkowego, czego nie robiło się na co dzień, np. jakiś rodzinny wyjazd lub wspólne wyjście z rodzicami.” To bycie razem, wspólne świętowanie było i nadal jest bardzo ważne.

Większość badań psychologicznych dotyczących prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci wskazuje, że najważniejsze dla dzieci jest poczucie przynależności do rodziny, bycie akceptowanym, oraz świadomość, że rodzic jest dorosłym, który daje wsparcie i odpowiada na potrzeby swojego dziecka – zna je! Sprawmy więc, by w tym wyjątkowym dniu pojawiło się trochę magii – by potrzeby i marzenia naszych dzieci znalazły się na pierwszym miejscu. Świętujmy wspólnie - zaprośmy bliskich, znajomych, dziadków, ciocie – osoby, które dają dzieciom siłę swoją miłością. Celebrujmy wspólny czas! Niech prezenty będą dowodem na to, że słuchamy naszych dzieci, że znamy ich marzenia, że je akceptujemy, rozumiemy – mówi Magdalena Śniegulska, psycholog dziecięcy z SWPS.

Badania wykazują, że dziś, podobnie jak lata temu, 1 czerwca dzieci oczekują prezentu (34%), ale także czasu spędzonego na wspólnej zabawie (27%). Dlatego wybierając upominki na Dzień Dziecka warto rozważyć zakup takich zabawek, którymi dziecko może bawić się razem z rodzicem, z rodzeństwem. Czas spędzony na grach, wspólnym układaniu klocków, czy aktywności fizycznej nie tylko wzmocni więzi, ale również da dorosłym możliwość, aby lepiej poznać dziecko – jego potrzeby, zainteresowania, talenty.

- W tegorocznej ofercie sieci SMYK na Dzień Dziecka rodzice znajdą wiele zabawek, które sprzyjają wspólnej zabawie z dziećmi. Znajdują się wśród nich klocki, gry planszowe i zręcznościowe, jak i zabawki kreatywne – mówi Marek Łebek, przedstawiciel sieci SMYK. Wśród naszych propozycji nie mogło zabraknąć uwielbianych przez dzieci klocków Lego, lalek Barbie, LOL Surprise, Nerfów, czy samochodzików Hot Wheels. Zadbaliśmy o to, aby w naszych salonach i w sklepie internetowym pojawiły się zabawki z postaciami z bajek – są wśród nich klocki LEGO z bohaterami kolejnej części Toy Story, figurki z Krainy Lodu, Avengers czy Pokemony. Najmłodszych fanów bajek zachwycą zabawki z Psiego Patrolu czy Świnki Peppy. Gorąco zachęcamy do zakupów prezentów, które sprzyjają zabawom na świeżym powietrzu, takim jak zestawy do gier zespołowych oraz namioty i rowerki marki SMIKI – dodaje Marek Łebek z sieci SMYK.