WYŚCIGI NA PARTYNICACH. Po blisko miesięcznej przerwie wyścigi konne wracają na Partynice. W najbliższą niedzielę 29 lipca zobaczymy 7 gonitw, w których rywalizować będą konie pełnej krwi angielskiej (folbluty), czystej krwi arabskiej (araby) oraz kłusaki francuskie.

Jeźdźcy rywalizować będą na dystansach 1600, 1907 i 2200 metrów. Ostatni z wymienionych jest niezwykle atrakcyjny dla publiczności, ponieważ maszyna startowa staje wtedy vis a vis trybuny głównej, dzięki czemu widzowie mogą doskonale obserwować zarówno start jak i finisz gonitwy. Na otwarcie dnia wyścigowego rozegrana zostanie gonitwa uczniowska, w której udział biorą wyłącznie uczniowie i starsi uczniowie, czyli jeźdźcy, którzy nie wygrali jeszcze odpowiednio 10 i 25 gonitw. W programie dnia znalazły się również 3 gonitwy międzynarodowe, 2 z nich to wyścigi kłusaków francuskich, natomiast trzecia to eksterierowa gonitwa koni czystej krwi arabskiej. W gonitwie eksterierowej biorą udział konie, które legitymują się odpowiednim pochodzeniem - ich przodkowie posiadali tytuł czempiona.



Na wrocławskim torze ścigać się będą również konie w zaprzęgach, czyli kłusaki francuskie. To bardzo charakterystyczne gonitwy, ponieważ konie poruszają się wyłącznie szybkim kłusem (za trzykrotne przejście w galop zaprzęg kłusaczy zostaje zdyskwalifikowany). Konie zaprzęgane są w lekkie, dwukołowe pojazdy, tzw. sulki, zaś powożący siedzi z tyłu na wysuniętym siedzisku. Kłusak francuski to koń doskonałej klasy, z wyglądu, temperamentu i charakteru przypominający dużego i silnego konia pełnej krwi angielskiej.



8 dzień wyścigowy – Dzień Arabski

29 lipca (niedziela) godz. 14:15 – 18:00

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław

Wstęp wolny





