Już w najbliższy wtorek – dzień przed wylotem do Soczi – towarzyskim spotkaniem z Litwą reprezentacja Polski zakończy kolejny etap przygotowań do rosyjskiego mundialu. Mecz z sąsiadami zza wschodniej granicy będzie jednocześnie zwieńczeniem XVIII edycji organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 12 czerwca na trybunach PGE Narodowego zasiądą bowiem triumfatorzy tych rozgrywek, którzy dzień wcześniej spotkają się również z naszymi kadrowiczami, a także obejrzą ich trening.

TURNIEJ PRZYSZŁYCH REPREZENTANTÓW POLSKI

Nieco ponad miesiąc po zwycięstwie w turnieju, zawodniczki Beniaminka Krosno (kategoria U-10) i UKS SMS Łódź (kategoria U-12) oraz chłopcy z Akademii Młodych Orłów z Rzeszowa (U-10) i Szkoły Podstawowej nr 7 z Koszalina (U-12) wracają do Warszawy po nagrodę główną. Grafik młodych piłkarzy będzie w tym okresie bardzo napięty, a oni sami przez dwa dni będą towarzyszyć podopiecznym Adama Nawałki w ostatnich chwilach przed wylotem na mistrzostwa świata. W poniedziałek zwycięzcy turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” osobiście spotkają się ze swoimi idolami i porozmawiają z nimi o nastrojach przed najważniejszą imprezą piłkarską, na której Polacy zagrają po raz pierwszy od 12 lat. Poza rozmową, uczestnicy wydarzenia staną przed szansą zrobienia pamiątkowego zdjęcia z kadrowiczami. Po spotkaniu dzieci wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez trenerów młodzieżowych reprezentacji Polski, a na zakończenie dnia – obejrzą oficjalny trening pierwszej reprezentacji.Wtorek będzie dniem próby generalnej dla wybrańców Nawałki. Równo tydzień przed meczem z Senegalem, inaugurującym grę naszej reprezentacji na mistrzostwach świata w Rosji, formę Polaków – podobnie jak dwa lata temu przed udanym dla nas Euro – sprawdzą Litwini. Obserwujące ten mecz z trybun dzieciaki z województw: podkarpackiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego będą trzymać kciuki za porywające akcje Grosika, parady Szczęsnego i gole Lewego. Młodzi piłkarze będą mieli również okazję przypomnieć sobie tegoroczną majówkę i własny występ na murawie stadionu będącego domem polskiej reprezentacji.Zapisy do kolejnej, XIX edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, która rozegrana zostanie w roku szkolnym 2018/2019 ruszą jeszcze w czerwcu. Szczegóły będą dostępne na oficjalnej stronie rozgrywek – www.zpodworkanastadion.pl – oraz na www.laczynaspilka.pl „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największy piłkarski turniej dla dzieci w Europie. Głównym sponsorem rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej jest od 12 lat firma Tymbark, a brązowym sponsorem od roku jest firma Electrolux. Celem rozgrywek jest popularyzacja sportu i aktywności fizycznej u najmłodszych oraz wyłanianie piłkarskich talentów. Do dotychczasowych edycji turnieju łącznie zgłoszonych zostało blisko 2 miliony dzieci. Spośród nich, dla wielu jest to pierwszy etap piłkarskiej przygody.Turniej był początkiem karier dla ponad 50 reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych. W tym gronie znajdują się ambasador turnieju – Arkadiusz Milik – a także inni zawodnicy powołani przez Adama Nawałkę na mundial w Rosji: Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński oraz Marcin Kamiński, który może zastąpić w kadrze kontuzjowanego Kamila Glika. W zmaganiach o Puchar Tymbarku swą karierę rozpoczynała również najdroższa polska piłkarka w historii – Paulina Dudek.Honorowy patronat nad XVIII edycją rozgrywek sprawuje Prezydent RP – Andrzej Duda. Patronat nad turniejem objęły również Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.