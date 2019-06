Działalność SkyClinic – klinika transplantacji włosów i medycyny estetycznej we Wrocławiu

Wrocławska klinika SkyClinic oferuje najskuteczniejszą i najnowocześniejszą metodę transplantacji włosów z wykorzystaniem robota ARTAS 9x. SkyClinic to jedyna klinika w Polsce, która w 2017 roku otrzymała status ARTAS CLINICAL EXCELLENCE. To wyróżnienie otrzymują tylko najlepsze kliniki na świecie. Na ten wybór wpłynęło doświadczenie kliniki w transplantacji włosów oraz jakość wykonywanych zabiegów. Do tej wrocławskiej kliniki przyjeżdżają specjaliści ze wszystkich stron świata, by szkolić się w metodzie transplantacji włosów z wykorzystaniem robota ARTAS 9x. SkyClinic oprócz przeszczepów włosów, swoim pacjentom pomaga rozwiązywać problemy z zakresu ginekologii estetycznej, kosmetologii, medycyny estetycznej, a także trychologii. Przeszczepy włosów - podstawowe informacje Cieszącym się największą popularnością zabiegiem wśród oferty SkyClinic jest przeszczep włosów. Zajmuje on obecnie bardzo ważne miejsce pośród wszystkich zabiegów medycyny estetycznej. Łysienie androgenowe to najczęstsza przyczyna wypadania włosów u mężczyzn. Jest to choroba genetyczna, polegająca na wypadaniu włosów z okolic zakoli oraz korony głowy. W Polsce, aż 80% mężczyzn posiada łysienie androgenowe, a u kobiet ten procent z roku na rok wzrasta i aktualnie sięga 40%. Niechciane i nieestetyczne łysienie powoduje ogromne kompleksy u pacjentów, a nawet niekiedy uniemożliwia im codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Jedynym i najskuteczniejszym zabiegiem przywracającym dawny wygląd jest zabieg transplantacji włosów. W SkyClinic wykonywane są przeszczepy włosów metodą FUE z wykorzystaniem robota ARTAS 9x.

Najnowocześniejsze rozwiązanie - robot ARTAS 9x Najczęściej leczonym w klinice SkyClinic problemem jest łysienie androgenowe, które dotyka ogromną ilość osób dorosłych. Schorzenie to może rozpocząć się nawet w czasie dojrzewania, bardzo często jednak daje największe objawy w wieku średnim. SkyClinic oferuje innowacyjną metodę leczenia łysienia - jest to transplantacja włosów z wykorzystaniem robota ARTAS 9x. To w zasadzie jedyny zabieg wśród oferowanych w medycynie estetycznej, który gwarantuje odrastanie włosów w obszarze zakoli, korony głowy, czy w innych miejscach na głowie objętych łysieniem. Najnowocześniejszy robot ARTAS pracuje z tą samą częstotliwością przez cały czas wykonywania zabiegu, dlatego też robot jest skuteczniejszy i bardziej precyzyjny od innych metod przeszczepu włosów. SkyClinic to najlepszy specjalista z zakresu transplantacji włosów metodą FUE z wykorzystaniem robota ARTAS w Polsce. Tysiące wykonanych zabiegów oraz najlepsi specjaliści sprawiają, że do kliniki udaje się coraz więcej pacjentów z

całego kraju oraz także i zza granicy. Zabieg z wykorzystaniem robota ARTAS 9x gwarantuje odzyskanie utraconych włosów w bardzo krótkim czasie. Warto podkreślić, że po zabiegu nie występują blizny, a sam zabieg wykonywany jest pod znieczuleniem miejscowym, dlatego też jest bezbolesny.

Jak przebiega zabieg z wykorzystaniem robota Artas 9x? Zabieg w SkyClinic wykonywany jest przez zespół medyczny i lekarza, który specjalizuje się w transplantacji włosów. Na początku robot skanuje tył głowy pacjenta i sam pobiera pojedyncze mieszki włosowe, z tak zwanej okolicy dawczej (potylica) . System robota wybiera te mieszki włosowe, które mają najlepszą jakość. Dlatego też skuteczność zabiegu jest tak ogromna. Robot ARTAS 9x jest profesjonalnym sprzętem, który podczas pobierania mieszków włosowych nie narusza naturalnej struktury włosów i nie uszkadza cebulek włosów, co jest bardzo ważne i kluczowe, by nie doprowadzić do łysienia w innych miejscach na głowie. Zabieg w odczuciu pacjenta Warto podkreślić, że zabieg jest całkowicie bezbolesny, nieinwazyjny i wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Wszyscy pacjenci kliniki SkyClinic podkreślają, że podczas zabiegu nie jest odczuwalny ból i zachowana jest pełna świadomość. Zautomatyzowany proces transplantacji włosów sprawia, że czas zabiegu jest krótszy niż w przypadku manualnego przeszczepiania włosów. W zależności od potrzeb pacjenta i stanu jego włosów zabieg ten trwa od pięciu do ośmiu godzin. Po zabiegu pacjent może od razu wrócić do domu.

Ginekologia estetyczna - kolejna specjalizacja SkyClinic Ginekologia estetyczna to kolejny bardzo ważny filar działalności SkyClinic. Obecnie coraz więcej kobiet jest świadomych swojego ciała i decyduje się na zniwelowanie kompleksów związanych z wyglądem miejsc intymnych. Do najczęściej wykonywanych zabiegów należą: labioplastyka, rewitalizacja warg sromowych, która odbywa się za pomocą osocza bogatopłytkowego, pomniejszanie warg sromowych mniejszych, usuwanie zmian w okolicach intymnych, rewitalizacja przedsionka pochwy oraz wypełnianie warg sromowych większych z wykorzystaniem kwasu hialuronowego. W SkyClinic leczone jest również nietrzymanie moczu z wykorzystaniem lasera. Kosmetologia twarzy i ciała SkyClinic oferuje również bogatą gamę zabiegów na twarz i ciało. Wśród najczęściej wykonywanych jest ZAFFIRO, termolifting HIFU , a także regeneracja komórek poprzez wprowadzenie osocza bogatopłytkowego oraz peeling kawitacyjny. W SkyClinic można znaleźć również liczne zabiegi z wykorzystaniem toksyny botulinowej, która wykorzystywana jest do wygładzania zmarszczek czy leczenia problemów związanych z nadpotliwością.

SkyClinic w swojej ofercie posiada pozbywanie się niechcianego owłosienia za pomocą najnowocześniejszych technik laserowych. Laser w klinice SkyClinic wykorzystywany jest również do liftingu powiek, który jest niezwykle ceniony przez pacjentki. Fotona to nowoczesny, wielofunkcyjny laser, dzięki któremu w szybkim czasie możliwe jest wykonywanie zabiegów bardzo skutecznych. Podsumowanie SkyClinic to wrocławska klinika ciesząca się bardzo dobrą opinią. Światowej klasy specjaliści i najnowocześniejszy sprzęt. Doświadczenie w zabiegach transplantacji włosów, medycyny estetycznej i kosmetologii sprawia, że jest to profesjonalne miejsce, w którym można wyleczyć problemy doskwierające pacjentom w codziennym życiu.