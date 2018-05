Prowadzisz działalność gospodarczą? Zmień dane w CEIDG, inaczej usuną firmę z ewidencji! 19 maja upływa termin uzupełnienia danych przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Chodzi o numer PESEL. Zaniedbanie tego obowiązku będzie skutkować wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG, co uniemożliwi wykonywanie działalności gospodarczej.

Zgłoszenie numeru PESEL do CEIDG

Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, którzy rejestrowali się w CEIDG przed 1 lipca 2011 r. i później nie dokonywali w tym rejestrze żadnych zmian.

Gdzie zaktualizować dane firmy w CEIDG?

osobiście,

telefonicznie

za pomocą platformy EPUAP poprzez subkonto CEIDG i, w razie potrzeby, uzupełnić.

CEIDG wykreśli działalność gospodarczą, jeśli dane nie zostaną uzupełnione do 19 maja

Więcej znajdziesz na stronie: prod.ceidg.gov.pl

Obowiązek uzupełnienia danych o numeroraz konsekwencje jego niedopełnienia wynikają z art. 61 nadal obowiązującej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw (DZ.U. 2015 poz.1893) - przypomina adw. Aneta Sołtysiak – Radzik zielonogórskiej Kancelaria AdwokackaInformacja o tym, czy dane dotyczące działalności gospodarczej zostały uzupełnione o numer PESEL nie są widoczne w ogólnodostępnym, jawnym rejestrze CEIDG.Należy je zweryfikować we właściwym miejscowo urzędzie prowadzącym rejestr:Przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią danych, nie będą mogli dalej wykonywać działalności gospodarczej. ZostanąInformacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru będzie przesyłana do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz do organów, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.