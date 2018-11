Dwory i pałace w okolicach Wrocławia. Warto się tutaj wybrać na wycieczkę [ZDJĘCIA]

Jesień to doskonały moment na zwiedzanie okolic Wrocławia. Gdy opadną już liście, doskonale widać ślady historii w okolicach naszego miasta. Mowa tu zarówno o ruinach, jak i wciąż trzymających się, a nawet tych wyremontowanych dworach i pałacach. W rejonie Wrocławia - w zasięgu co najwyżej godzinnej wycieczki samochodem, mamy ich naprawdę sporo. Prezentujemy Wam te naszym zdaniem najciekawsze, przypominając także na starych grafikach jak niektóre ruiny wyglądały przed laty. To robi wrażenie!