Dwie drużyny z Wrocławia powalczą o wygraną w Red Bull Konkurs Lotów!

Deklarację zespołu warto brać serio, ekipa stawia na lekkie materiały kompozytowe, w tym włókno węglowe, a prace konstrukcyjne są już na zaawansowanym etapie. Projekt zwrócił również uwagę Łukasza Czepieli, pilota wyścigowego i akrobacyjnego – Moim zdaniem to najbardziej zaawansowana technicznie konstrukcja ze wszystkich zgłoszonych do Konkursu.

Regulaminową 4-osobową załogę uzupełnia mocny zespół wspierający, który składa się z trzech konstruktorów. Ich koncepcja jest do bólu aerodynamiczna, a inspiracją przy projektowaniu był samolot akrobacyjny oraz… myśliwiec F-16.

Wrocławska ekipa przyszłych inżynierów recepty na sukces upatruje w pobiciu rekordu odległości w locie. Byki z Politechniki mierzą wysoko oraz przede wszystkim daleko. To obok oceny za kreatywność konstrukcji oraz wrażenia artystyczne na rampie startowej, nota, która może ich wystrzelić na przysłowiowe pudło.

Zupełnie inną strategię przyjęła załoga Mr T Van, również z Wrocławia. Wystarczy rzut oka na projekt machiny, by łatwo odczytać inspirację w nadawanym w latach 90-tych i bijącym rekordy popularności, serialu „Drużyna A”. Pilot zasiądzie za sterami słynnego, czarnego vana GMC, którym przemieszczała się grupa sprawiedliwych bohaterów. Właściwości lotne pojazdu są zbliżone do cegły, ale w tym przypadku kluczem do zwycięstwa ma być niebanalne show na rampie startowej.

Która koncepcja zwycięży i zyska lepsze noty? Przekonamy się już 4 sierpnia w Gdyni!

O KONKURSIE

Red Bull Konkurs Lotów to zmagania domorosłych lotników, którzy na własnoręcznie zbudowanych machinach latających skaczą z 6 m rampy do wody. Wygrywa załoga, która uzyska najlepsze noty od sędziów. Liczy się nie tylko odległość oraz prezentacja zespołu na rampie, ale również kreatywność samej konstrukcji. W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 1500 drużyn z całej Polski, z których sędziowie wyłonili 40 szczęśliwców. Ogólnopolski finał Red Bull Konkurs Lotów odbędzie się 4 sierpnia 2019, a w jury zasiądą m.in.: Adam Małysz, Łukasz Czepiela, Natalia Nykiel i Filip Chajzer.