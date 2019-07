Dwie drużyny z województwa dolnośląskiego powalczą o wygraną w Red Bull Konkurs Lotów!

Wrocławska ekipa przyszłych inżynierów recepty na sukces upatruje w pobiciu rekordu odległości w locie. Byki z Politechniki mierzą wysoko oraz przede wszystkim daleko. To obok oceny za kreatywność konstrukcji oraz wrażenia artystyczne na rampie startowej, nota, która może ich wystrzelić na przysłowiowe pudło. Regulaminową 4-osobową załogę uzupełnia mocny zespół wspierający, który składa się z trzech konstruktorów. Ich koncepcja jest do bólu aerodynamiczna, a inspiracją przy projektowaniu był samolot akrobacyjny oraz… myśliwiec F-16. Naszym absolutnym minimum jest pobicie rekordu Polsk_i – zapowiadają bez pardonu Byki. Deklarację zespołu warto brać serio, ekipa stawia na lekkie materiały kompozytowe, w tym włókno węglowe, a prace konstrukcyjne są już na zaawansowanym etapie. Projekt zwrócił również uwagę Łukasza Czepieli, pilota wyścigowego i akrobacyjnego – _Moim zdaniem to najbardziej zaawansowana technicznie konstrukcja ze wszystkich zgłoszonych do Konkursu.

Zupełnie inną strategię przyjęła załoga Mr T Van, również z Wrocławia. Wystarczy rzut oka na projekt machiny, by łatwo odczytać inspirację w nadawanym w latach 90-tych i bijącym rekordy popularności, serialu „Drużyna A”. Pilot zasiądzie za sterami słynnego, czarnego vana GMC, którym przemieszczała się grupa sprawiedliwych bohaterów. Właściwości lotne pojazdu są zbliżone do cegły, ale w tym przypadku kluczem do zwycięstwa ma być niebanalne show na rampie startowej.

Która koncepcja zwycięży i zyska lepsze noty? Przekonamy się już 4 sierpnia w Gdyni!

O KONKURSIE

Red Bull Konkurs Lotów to zmagania domorosłych lotników, którzy na własnoręcznie zbudowanych machinach latających skaczą z 6 m rampy do wody. Wygrywa załoga, która uzyska najlepsze noty od sędziów. Liczy się nie tylko odległość oraz prezentacja zespołu na rampie, ale również kreatywność samej konstrukcji. W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 1500 drużyn z całej Polski, z których sędziowie wyłonili 40 szczęśliwców. Ogólnopolski finał Red Bull Konkurs Lotów odbędzie się 4 sierpnia 2019, a w jury zasiądą m.in.: Adam Małysz, Łukasz Czepiela, Natalia Nykiel i Filip Chajzer.

ATRAKCJE DODATKOWE

Ogólnopolski finał Red Bull Konkursu Lotów to nie jedyny powód, dlaczego warto wybrać się w pierwszy weekend sierpnia do Gdyni. Już w sobotnie popołudnie, 3 sierpnia, będzie można podziwiać pokazy akrobacji lotniczej m.in. Łukasza Czepieli (Zivko EDGE 540T), mistrza świata Red Bull Air Race w klasie Challenger, który ostatnio zasłynął historycznym lądowaniem na molo w Sopocie! Zobaczymy także międzynarodową ekipę The Flying Bulls za sterami m.in. unikatowych maszyn z okresu II wojny światowej. Nad gdyńską plażą miejską pojawią się: jedyny w Europie latający egzemplarz myśliwca P-38 „Lighting”, legendarny bombowiec B-25J „Mitchell” oraz myśliwiec pokładowy amerykańskich lotniskowców F4U-4 „Corsair”. Zobaczymy również samolot szkoleniowy US NAVY T-28B „Trojan” i śmigłowiec Bölkow Bo 105, który przystosowany jest do wykonywania akrobacji, w tym m.in. pętli oraz beczki.