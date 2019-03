Dwa nowe mosty powstaną w okolicach Wrocławia. Zobacz, gdzie!

Niedaleko Wrocławia powstaną dwa nowe mosty - na Odrze i rzece Oławie. Przetarg na projekt inwestycji ogłosiła właśnie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Oba mosty powstaną w Oławie i będą częścią nowej północnej obwodnicy miasta. Mają nie tylko odciążyć zakorkowane dziś centrum Oławy, ale i pozwolić na łatwiejszy dojazd z autostrady A4 do drogi S8 w kierunku Warszawy z ominięciem Wrocławia i Oławy.

Północna obwodnica Oławy zacznie się od drogi nr 94, na rogatkach Oławy od strony Wrocławia. Stąd poprowadzi na północ - w kierunku rzek. Obok siebie powstaną tu mosty nad Oławą i Odrą. Ten pierwszy będzie miał 250 metrów długości, ten nad Odrą - 350 metrów. Za mostami obwodnica poprowadzi do skrzyżowania dróg z Oławy do Jelcza-Laskowic (droga 455) i z Oławy do Janikowa (droga nr 396).

Most będzie kosztował blisko 140 mln zł. 80 procent kosztów budowy wyłoży Budżet Państwa. Nieoficjalnie wiadomo, że budowa mostu to element politycznego targu, dzięki któremu Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę na Dolnym Śląsku i utrzymało ją w powiecie oławskim. Stało się też koalicjantem burmistrza Oławy w radzie miejskiej. Zaraz po pierwszej zapowiedzi budowy mostu ogłoszono zawarcie oławskiej koalicji PiS z burmistrzem Tomaszem Frischmanem i jego zapleczem. Chwilę wcześniej PiS przejął władzę na Dolnym Śląsku.

- Nie wszystko powinniśmy sprowadzać do polityki. Ta inwestycja jest bardzo ważna dla regionu. Samorządowcy z powiatu oławskiego zwrócili się do mnie o wsparcie ich działań. Dzięki rządowemu dofinansowaniu inwestycja powstanie - mówił wtedy marszałek Cezary Przybylski.

Kiedy most będzie gotowy? - Najpierw musi powstać projekt i cała dokumentacja. Jej tworzenie może potrwać nawet dwa lata. Kolejne dwa-trzy lata to budowa przeprawy. Szacujemy, że będzie gotowa za cztery-pięć lat - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl Witold Niemirowski, wicestarosta oławski.