Duży pokaz fajerwerków odbędzie się na Polach Marsowych

Niedawno informowaliśmy, że organizatorzy World Laser Show - Międzynarodowych Pokazów Pirotechniki i Laserów nie zmienią planów i pokazy zaplanowane na 29 czerwca odbędą się. Teraz potwierdza to wrocławski magistrat.

- Organizator uzyskał pozytywne opinie Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. W związku ze spełnieniem wszystkich ustawowych wymogów dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielił zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Przepisy nie pozwoliły na wydanie odmowy - informuje Arkadiusz Filipowski

Zastępca Dyrektora Wydział Komunikacji Społecznej.

Impreza odbędzie się na Polach Marsowych. Niedawno krytycznie o pokazie fajerwerków wypowiedział się prezydent Wrocławia. - Potępiam ten pokaz. Apeluję do organizatorów o odwołanie jego pirotechnicznej części. Zapewniam, że podejmę wszystkie możliwe działania prawne by do pokazu, w formule zaproponowanej przez organizatora, nie doszło - grzmiał jeszcze przed kilkoma dniami na Facebooku prezydent Jacek Sutryk.