Duńscy lekarze biją na alarm. Dieta wegańska jest niebezpieczna dla dzieci

Duńscy lekarze ostrzegają: wegańska dieta stosowana przez dzieci może prowadzićnawet do uszkodzenia mózgu.

Sprawa stała się tak głośna, że w jednym miast zakazano podawania wegańskich potraw w publicznych stołówkach i w żłobkach.

Miejscowe media przedstawiają półtorarocznego Vilfreda, które nie wypił w swoim życiu krowiego mleka, nie zjadł mięsa, serów i jajek. Jego matka twierdzi, że weganizm nie szkodzi jego dziecku. Innego zdania są jednak medycy, ich zdaniem ąa wątpliwości, co do takiej diety stosowanej przez dzieci. Dodają, że może to prowadzić do osłabienia mięśni, nawet padaczki i innych problemów mózgu.

Lekarze zwracają uwagę, że witamina B12, która występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego odpowiada za pracę układu nerwowego. Jej brak może prowadzić do poważnych schorzeń dziecka, stąd zalecenia, wręcz biją na alarm, by powstrzymać się z weganizmem u maluchów. Podobne zjawisko dostrzega się już rónież w Polsce. Stanowiko Polskiego Instytututu Żywności i Żywienia jest takie: nie zalecamy diety wegańskiej w zbiorowym żywieniu dzieci, ale nie przekreśla jej jako takiej.