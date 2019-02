Duchowny pędził na podwójnym gazie. Uderzył w barierki i uciekł

Do zdarzenia doszło nad ranem 25 lutego w Lwówku Śląskim. Kierowca prowadzący samochód uderzył w barierki, a następnie po prostu odjechał. Za kierowcą w pościg ruszyli mundurowi. Udało się go zatrzymać w miejscowości Pławna. Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem. Okazało się, że 49-letni kierowca jest kompletnie pijany, a pomiar wykazał dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci odebrali kierowcy prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu, grozi mu do 2 lat więzienia. Jednocześnie jak informuje Mateusz Królak, oficer prasowy KPP w Lwówku Śląskim, pijany kierowca okazał się być osobą duchowną.