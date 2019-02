Druga tura wyborów samorządowych FREKWENCJA na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku mieszkańcy głosowali w 45 gminach. Frekwencja w kraju na godz.17.00 wyniosła 38,73 proc. Do urn poszło w sumie 3 mln 676 459 osób. Do godz. 17.00 najlepszy wynik, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, odnotowano w województwie lubelskim, gdzie swój głos oddało 42,93 proc. uprawnionych do głosowania (271 108 wydanych kart do głosowania). Najsłabszą frekwencją na godz. 17.00 odnotowano w województwach: śląskim 34, 56 proc. (zagłosowało 369 753 osób) i zachodniopomorskim 34,65 proc (głosy oddało 251 682 osób).

Na Dolnym Śląsku najwięcej uprawnionych do głosowania poszło w powiecie górowskim (51, 55 proc. uprawnionych) i głogowskim (50,25 proc.). Najmniej osób oddało głos w powiecie lwóweckim (32, 44 proc. uprawnionych).

