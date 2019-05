Drożeją żłobki we Wrocławiu. Zobacz nowe ceny

We Wrocławiu jest 6800 miejsc w żłobkach, w tym 5200 to miejsca dofinansowywane przez miasto (w tym 450 miejsc jest nowych). Ceny za miejsce od września 2019 mają jednak wzrosnąć o około 100 złotych (w sytuacji, gdy dziecko przebywa w żłobku 8 godzin, będzie to podwyżka w wysokości 90 złotych, natomiast w sytuacji, gdy dziecko przebywa w żłobku 10 godzin, to podwyżka w wysokości 115 złotych). I tak dla przykładu: rodzic, który posyła dziecko do przedszkola na 8 godzin dziennie, zapłaci miesięcznie 333 złote (do tej pory była to kwota 243 złotych). Z kolei rodzic, który zostawia dziecko w żłobku na 10 godzin, do tej pory płacił 304 złote, a teraz zapłaci za opiekę w żłobku 419 złotych. Do tej pory gmina dopłacała do utrzymania każdego dziecka w żłobku 1300 złotych. Dlaczego konieczne są podwyżki?

- Budujemy nowe żłobki. Jeden, na 200 miejsc, już powstaje na Jagodnie, jesteśmy tu po przetargu. Budowa ukończona zostanie na przełomie 2020 i 2021 roku. Z kolei żłobek na Sołtysowicach, tu jesteśmy w końcowej fazie projektowania, dający nam 120 miejsc, będzie gotowy w 2022. Oprócz tego mamy w planie budowę kolejnych dwóch nowych żłobków. Szukamy w tym celu terenu na Muchoborze Wielkim i Stabłowicach. Tu pojawia nam się bardzo dużo nowych mieszkańców - mówi Bartłomiej Świerczewski z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. - A druga kwestia to to, że koszty utrzymania dziecka w żłobku również wzrosły.

Na budowę nowych żłobków na Jagodnie i Sołtysowicach miasto potrzebuje 20 milionów złotych. Z podwyżek do budżetu miasta wpłyną 2 miliony złotych. Podwyżki cen miałyby obowiązywać od września 2019, w lipcu radni będą głosować nad uchwałą w tej sprawie.

By wziąć udział w rekrutacji do żłobków, należy zarejestrować się w systemie (link) dostępnym na stronie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i wypełnić elektroniczny wniosek.

6 maja rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobków, nie będą mogli zalogować się do systemu (zobacz też: Rekrutacja do żłobków 2019. Będą przerwy w systemie [NOWE ZASADY REKRUTACJI] ).

- Przerwa w systemie jest konieczna, ponieważ musimy dodać nowe żłobki. Jesteśmy po rozstrzygniętym konkursie na żłobki z dofinansowaniem, a ponadto najmłodsze dzieciaki przechodzą do kolejnych grup - dodaje Bartłomiej Świerczewski.

Przerwa w systemie potrwa do 21 maja. W sumie w ciągu roku będą trzy takie przerwy techniczne. Kolejna czeka rodziców od 6 do 25 czerwca. Dopiero w czerwcu, po tej przerwie, okaże się, które dzieci dostaną się do wybranych żłobków.

