Do czterech powiatów i siedmiu gmin trafi łącznie 30 mln zł na remonty lokalnych dróg. Najwięcej pieniędzy otrzymały powiaty oleśnicki i lubiński oraz miasto Świdnica. Samorządowcy cieszą się, ale nie kryją: to kropla w morzu potrzeb. Wojewoda zapowiada kolejne programy i dotacje na drogi.

Kilkanaście dolnośląskich samorządów otrzyma blisko 30 mln zł na 12 zadań - przebudowę lokalnych dróg. Wczoraj wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak przedstawił wyniki naboru do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Głównym jego celem jest wsparcie rozwoju mniejszych miast i terenów wiejskich.- Lepszy dostęp komunikacyjny i jakość dróg to szansa na dalszy rozwój naszego regionu. To także niezwykle ważne również z perspektywy mieszkańców, którzy przecież codziennie muszą dojechać do pracy czy wrócić do domu. Dbamy o to, aby te dłuższe i krótsze podróże były bezpieczne, a z pewnością do tego przyczynią się wyremontowane dolnośląskie drogi - mówił wojewoda Hreniak.Najwięcej pieniędzy, bo blisko 5 mln zł, otrzyma powiat oleśnicki na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Ligota Polska. To wewnętrzna, ale ważna trasa w gminie.Samorządowcy nie kryją radości, zwłaszcza że to już ich drugie podejście, by zdobyć rządowe dofinansowanie na remont tej drogi. - Nie udało się z programu dróg lokalnych, udało się teraz! - mówi wicestarosta oleśnicki Piotr Karasek. - Tę radość lekko psuje tylko fakt, że dróg w powiecie, które wymagają pilnego remontu, mamy około 200 kilometrów. Droga w Li-gocie ma około 3 kilometrów, więc to kropla w morzu potrzeb. Ale mieszkańcy z pewnością będą zadowoleni - dodaje wicestarosta Karasek.Z dotacji cieszą się również w Świdnicy. Tu przebudowana ma być ulica Pogodna, prowadząca m.in. do działek budowlanych.Przedstawiamy listę samorządów, które otrzymają wsparcie:1. Powiat Lubiński: przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki od obwodnicy południowej miasta, tj.: Alei Generała Broni Stanisława Maczka do węzła drogowego Lubin Zachód w ciągu drogi S-3 – 4 470 307 zł2. Powiat Lubiński: Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie – 1 769 600 zł3. Powiat Złotoryjski: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wilków wraz z budową chodnika i kanalizacji – 1 331 058 zł4. Powiat Trzebnicki: Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wielka Lipa – Rościsławice – 2 639 965 zł5. Powiat Oleśnicki: Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ligota Polska: 4 976 613 zł6. Gmina Prochowice: przebudowa ulicy Sienkiewicza w Prochowicach – 357 520 zł7. Gmina Miasto Świdnica: przebudowa ulicy Pogodnej w Świdnicy- 3 076 083 zł8. Gmina Bardo: Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Główna, Kolejowa i plac Wolności w Bardzie – 1 635 065 zł9. Gmina Polkowice: Przebudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego – Legnicka – Mała wraz z przebudową ulicy Legnickiej w Polkowicach – 1 683 203 zł10. Gmina Miejska Zgorzelec: Przebudowa ulicy Kościuszki w Zgorzelcu – 2 671 012 zł11. Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa ulic : Morcinka, PCK, Chrobrego, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w obrębie I miasta Lwówek Śląski – 3 300 754 zł12. Gmina Góra: Budowa drogi łączącej osiedle Kazimierza Wielkiego z osiedlem Mieszka I w miejscowości Góra – 1 382 698 zł