Czarne ściany to nowy trend w aranżacji wnętrz. Niesie duży ładunek emocjonalny, ale jest też wymagający. Wpływa na nastrój we wnętrzu i nie ze wszystkimi kolorami tworzy udane kompozycje i połączenia. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć praktyczne porady, jak skutecznie stosować czerń we wnętrzach.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.