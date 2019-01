Dom inspirowany naturą

Kamień, drewno, plecionki wykonane z wikliny i trawy morskiej, do tego ceramika i glina – to podstawowe materiały stylu „eko”. Do tego paleta barw kojarząca się z ziemią, zielenią łąk, błękitem przejrzystego nieba i spokojnego morza. Styl „eko” to także bogactwo żywych roślin w naturalnych donicach, wzorzyste tkaniny z motywami z elementami fauny i flory, a nawet elementów etnicznych. Wnętrza urządzone w tym stylu nie są krzykliwe, choć próżno też szukać w nich chłodnego minimalizmu. Jego istotą są domowe ciepło i harmonia tworzących go elementów, stanowiących przedłużenie i uzupełnienie świata natury.

Ciepło z natury – meble w stylu „eko”

Tym, co zapewnia każdemu wnętrzu domowe ciepło, są ponadczasowe drewniane meble. W stylu „eko” ich barwa powinna być jak najbliższa naturalnym odcieniom poszczególnych gatunków drzew. Sprzyjające naszemu zdrowiu drewno jest tutaj jednym z podstawowych budulców, co nie oznacza, że nie można go z niczym łączyć. Nic nie prezentuje się lepiej niż przeszklone gabloty w drewnianych kredensach – podświetlone dodatkowo ciepłym światłem – lub metalowe wykończenia w czarnych lub antracytowych meblach. Nasze wnętrza ocieplą również wiklinowe fotele, oraz wykonane z wikliny dodatki, np. kosze. Wiklina idealnie będzie komponować się z drewnem, wprowadzając odmienną nutę kolorystyczną, ogrzewając wnętrze ciepłym odcieniem brązu.

Styl nawiązujący do natury nie wymaga zbędnych ozdób – są nimi już naturalne meble. Dlatego wybierajmy raczej proste bryły, bez frezowań. W zależności od własnych upodobań możemy wybrać drewno świerkowe o barwie białej lub bladożółtej, dębowe, którego kolorystyka waha się od żółtobrązowej do brązowej, wiśniowe o tonach czerwieni. Jednym z ciekawszych materiałów wykorzystywanych w wnętrzach stylu „eko” jest bambus o ciepłym wybarwieniu.

Odcienie „eko”

O ile w naturze znajdziemy wiele intensywnych barw (np. na płatkach kwiatów, egzotycznych owocach, upierzeniu ptaków), o tyle styl „eko” toleruje je w formie pojedynczych akcentów (np. dużego barwnego kwiatu na poduszce). W inspirowanym naturą wnętrzu nie ma miejsca dla wyrazistych i krzykliwych barw. Dominują ciepłe odcienie zieleni, cała paleta brązów nawiązujących do ziemi, pomarańczy i złota jesiennych liści i promieni słońca, a także różne odcienie błękitów przywodzące na myśl przejrzyste niebo i spokojne morze. Unikajmy intensywnych i krzykliwych kolorów, w tym przede wszystkim: różowego, intensywnej żółci, fioletu i turkusów.

Dodatki w zgodzie z naturą

Jak praktycznie w każdym stylu, niezwykle istotne jest, żeby dodatki tworzyły z meblami harmonijną całość. Także i tu stawiamy na naturalne materiały: drewniane figurki zwierząt, plecionki z trawy morskiej bądź wikliny czy naturalne tkaniny we florystyczne lub etniczne wzory. W nowo otwartym salonie MRP Home w Magnolia Park we Wrocławiu (to pierwszy sklep w Polsce, a zarazem w Europie) znajdziemy wiele dodatków, które świetnie wpiszą się w styl „eko”. Obrazy przedstawiające dzikie zwierzęta wyrzeźbione w drewnie, egzotyczne ptaki bądź ryby na poduszkach, liście papirusu lub monstery – to tylko niektóre z wielu naturalnych wzorów oferowanych w sklepie. Znajdziemy w nim także wykonane z drewna skrzynki na rośliny, ceramiczne donice w różnych rozmiarach, nawiązujące do staromodnych wzorów.

Dom nawiązujący do stylistyką do natury najważniejszy dodatek stanowić powinny rośliny doniczkowe. Nie tylko upiększają one pomieszczenia, ale stanowią naturalny filtr oczyszczający powietrze. Uspokajają nas one i nastrajają pozytywnie. Jedną z bardziej nowoczesnych form wprowadzenia naturalnej roślinności do wnętrz naszych domów i mieszkań są wertykalne ogrody ścienne i ściany z żywego mchu. Wymagają one jednak umiejętnego połączenia roślin, a także uwagi, by dobrze się prezentowały przez cały czas. Znacznie mniej wymagającym rozwiązaniem są fototapety zarówno z motywami zwierzęcymi i roślinnymi.

W stylu „eko” każdy znajdzie coś dla siebie. Inspiracji jest wiele, a każda z nich pozwoli nam stworzyć przestrzeń skrojoną na naszą miarę.