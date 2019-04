Dom i garaż pachnące świeżością

Odetchnij pełną piersią

Z roku na rok wzrasta odsetek alergików – przybywa osób nadwrażliwych na pyłki roślin, sierść zwierząt domowych, czy kurz domowy produkowany przez roztocza, a choroba dotyka coraz młodszych. Objawy alergii są wyjątkowo dokuczliwe, zwłaszcza kiedy cierpią na nie dzieci. Dlatego tak ważne jest utrzymanie czystości w domu - ograniczenie liczby alergenów pozwala cieszyć się lepszym samopoczuciem. O czystość na co dzień w domu alergików należy dbać w sposób szczególny. Tu nie wystarczy zwykłe zamiatanie - warto sięgnąć po sprzęt do zadań specjalnych, który nie dość, że wyczyści każdy zakamarek dokładniej niż standardowe odkurzacze, to jeszcze oszczędzi nam wysiłku.

Mowa o robotach odkurzających. Liderem w tej kategorii są produkty marki iRobot. Nowa generacja robotów odkurzających iRobot Roomba i7+ automatycznie opróżnia pojemnik, ładuje akumulator, a przede wszystkim uczy się, mapuje pomieszczenia i przystosowuje do twojego domu. iRobot Roomba i7+ jest jedynym robotem sprzątającym, którego możemy wysłać czy pomocy asystentów głosowych do posprzątania określonego pomieszczenia. Dzięki technologii VSLAM, potrafi nauczyć się do 10 kondygnacji. Dodatkowo najnowsza seria robotów odkurzających Roomba i7+, pozwala na zapomnienie o opróżnianiu pojemnika na długie tygodnie dzięki stacji Clean Base z funkcją automatycznego usuwania brudu. Jeden worek, który jest zamontowany w stacji, jest w stanie pomieścić brud i kurz z 30 misji odkurzania. Pozostaje nam go tylko wyjąć i wymienić na nowy. W ofercie firmy iRobot znajduje się wiele modeli robotów Roomba, które pozwolą dobrać odkurzającego pomocnika według potrzeb. Ceny tych urządzeń zaczynają się od już około 1000 zł.

Odkurzanie nie jest jedynym obowiązkiem, w którym pomogą nam roboty. Innym zadaniem, które na liście najbardziej nielubianych zajmuje wysokie miejsce jest taniec z mopem. Każdy z nas doskonale zna towarzyszące nam plamy na podłodze, które powstają chociażby na drodze od umywalki do ręcznika po myciu rąk. Do walki z m.in. takimi zabrudzeniami firma iRobot stworzyła robota Braava. Jest to mały, sprytny robot, który zajmie się czyszczeniem podłogi na mokro nawet w ciasnych przestrzeniach, które znajdziemy w łazienkach czy kuchniach.

Jednak zanim nowy mechaniczny członek rodziny pospieszy nam z odsieczą, dobrze byłoby przygotować mieszkanie, pozbywając się kurzu zalegającego w najgłębszych zakamarkach. Nawet w najczystszym domu są miejsca, w których kurz zbiera się zawsze. Nie ma wyjścia - przynajmniej dwa razy do roku trzeba odsunąć meble od ścian i usunąć kurz, który zebrał się za sofami, łóżkami czy komodami. Pomogą w tym specjalne, wąskie i długie nasadki, nakładane na rurę do odkurzacza, a także dwustronne ręczne szczotki zbierające kurz i brud z wąskich i ciasnych przestrzeni. Przetarcie powierzchni mebli twardych wilgotną szmatką nasączoną środkiem antystatycznym pomoże utrzymać czystość na dłużej.

Kolejnym krokiem jest wypranie dywanów oraz mebli tapicerowanych - we własnym zakresie z użyciem dostępnych na rynku detergentów w pianie oraz odkurzacza. Takie radykalne porządki są niezbędne zwłaszcza w domach, w których mamy psy czy koty. W pozbyciu się sierści naszych pupili pomoże nam również robot Roomba, który zbiera więcej sierści niż inne dostępne na rynku roboty odkurzające. Filtr wysokiej wydajności wyłapuje 99% pyłków, roztoczy kurzu domowego oraz psich i kocich alergenów, dzięki czemu raz na zawsze pozbędziesz się z domu sierści twojego zwierzaka.

Porządek w garażu - misja niemożliwa?

Szczęśliwi posiadacze przydomowych garażów wiedzą, że służy on nie tylko do parkowania samochodu i przechowywania narzędzi samochodowych. To magazyn rzeczy o nietypowych kształtach, wymiarach, przedmiotów zbyt starych, aby je używać, ale zbyt nowych, aby je wyrzucić. W garażach znajdziemy wszystko. Kurtki zimowe sprzed kilku sezonów, sanki, leżaki, materace wodne, rowerek trzykołowy naszego obecnie nastoletniego dziecka, komplet bombek choinkowych, dwa serwisy kawowe - niezbyt udany prezent ślubny sprzed dwudziestu lat, setki śrub, kołków i innych drobiazgów, które z pewnością przydadzą nam się w bliższej lub dalszej przyszłości.

Sekretem do uporządkowania tej prawdziwej skarbnicy (nie)zbędnych przedmiotów jest sortowanie i system przechowywania. Pamiętając, że garaż nie jest najczystszym pomieszczeniem, zadbajmy o szczelne opakowanie posortowanych tematycznie skarbów. Najczęstszym wyborem są oczywiście pudełka kartonowe, jednak pamiętajmy o tym, że papier, nawet gruby i twardy, nie jest odporny na wilgoć i nie jest zbytnio wytrzymały, co może mieć znaczenie przy przechowywaniu rzeczy cięższych. Dlatego warto zainwestować w komplet pojemników z tworzywa sztucznego, który posłuży nam nawet kilkadziesiąt lat.

Dobrze, aby wszystkie pojemniki były z tej samej serii i tak dopasowane wymiarami, aby ich składowanie było jak najprostsze. Szczelne zamknięcie, najlepiej z klipsem lub gumową uszczelką, uchroni zawartość pojemnika przed niechcianymi zapachami, gryzoniami czy insektami. Warto na każdym z pojemników nakleić etykietę samoprzylepną z opisem jego zawartości.

Jednak najważniejszą inwestycją garażową jest system wytrzymałych regałów. Nie warto oszczędzać na jakości mebli garażowych. W tym przypadku nie liczy się ich wygląd, a wytrzymałość i ergonomia. Najlepiej sprawdzają się regały metalowe, zwłaszcza te przeznaczone do magazynów – są one w stanie znieść naprawdę duże obciążenia. Przy wyborze regałów zwróćmy uwagę na regulowaną wysokość półek, dzięki temu będziemy mogli optymalnie wykorzystać całą powierzchnię. Warto zamontować półki w każdym dostępnym kącie, na przykład nad bramą do garażu czy systemy podsufitowe umiejscowione nad samochodem. Przydadzą się one do przechowywania lżejszych przedmiotów o większych wymiarach. O zamontowanie regałów lepiej poprosić fachowca - porządne mocowanie będzie gwarancją tego, że konstrukcja z wszystkimi naszymi skarbami nie runie.