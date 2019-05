Dolny Śląsk. Zobacz imprezy sportowe zaplanowane na najbliższe dni (KALENDARZ)

Kolarstwo Bike Maraton - Polanica-Zdrój. Rejestracja - www.bikemaraton.com.pl/rejestracja/. Wpisowe za pojedynczy start 100 zł. Zniżka 50 proc. dla dzieci i młodzieży do lat 16. Start - start GIGA PRO i GIGA godz. 10; CLASSIC i MEGA - 11. Park Zdrojowy (przy informacji turystycznej). Koszykówka

CEFL 2019. Panthers Wrocław - Kragujevac Wild Boars, godz. 14.30, Stadion Olimpijski we Wrocławiu, bilety: 15-25 zł. Do kupienia m.in. na goingapp.pl.

LOTTO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Wisła Płock, godz. 15:30, Stadion Wrocław. Ceny biletów na trybuny B i D wynoszą 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) i 10 zł dla młodzieży w wieku 13-18 lat oraz młodzieży starszej w wieku ponad 60 lat. Z kolei bilety na trybunę C kosztują 30/25/10 zł, a na C Premium 40/30/10 zł. Trybuna A z darmowym parkingiem dostępna jest w cenie: 60/40/20 zł. W dniu meczu wejściówki są droższe o 5 zł.

I Liga Mężczyzn - pierwszy mecz finału play-off. FuturNet Śląsk Wrocław - Enea Astoria Bydgoszcz, Wielofunkcyjna Hala AWF Wrocław przy Al. Paderewskiego, godz. 19. Bilety do nabycia w hali przed meczem.

Biegi uliczne

VI Bieg Papieski (5 km). Start - godz. 18.18 spod hali RCS w Lubinie. Wpisowe 30 zł. Zapisy już tylko w dniu biegu w biurze zawodów. Trasa prowadzi ulicami: Odrodzenia, Mieszka I, Kilińskiego, Kościuszki,

M. Skłodowskiej - Curie, Tysiąclecia, Rynek, Mieszka I, Wrocławska, Paderewskiego,

Sikorskiego, Odrodzenia, Hala Widowiskowo - Sportowa RCS.

Bieg DASZ RADĘ / DASHRADE Run - półmaraton lub 10 km. Start i meta: Ośrodek Sportów Wodnych, Borzygniew k. Wrocławia, ul. Sportowa 4. Start godz. 11. W programie także biegi juniorskie (200 m, 500 m, 1 km i 2 km). Zapisy na run.dashrade.com lub w dniu biegu w biurze zawodów. Wpisowe 60 zł (10 km) i 70 zł (półmaraton).

XIV Bieg Wyspiańskiego. Start i meta - ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 40 przy Tawernie, Wrocław. Pętla liczy 5,2 km. Zapisy już tylko w dniu zawodów do godz. 9.45. Start godz. 10. Trasa: przez Most Zwierzyniecki, potem wzdłuż ZOO do ulicy Urbańskiego (półmetek).

Niedziela, 12 maja

Biegi

V Wrocławski Bieg Akademicki (5 lub 10 km), Park Grabiszyński, start - godz. 11. Zapisy w biurze zawodów w dniu startu 65 zł.