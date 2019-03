Dolny Śląsk. Za chwilę wielki wybuch wiosny. We Wrocławiu ma być nawet 20 stopni Celsjusza!

Przebłysk lata w niedzielę. Jaka będzie pogoda w najbliższym czasie?

W najbliższą niedzielę termometry we Wrocławiu pokażą ponad 20 stopni Celsjusza. Nie zdarza się to często w marcu. Czy taka temperatura się utrzyma?

Temperatura maksymalna w ciągu dnia, przez najbliższe 10 dni, będzie nadal utrzymywała się na poziomie 10-11 st. C. Wyjątek będzie miał miejsce w najbliższą sobotę i niedzielę. W sobotę temperatura wzrośnie do 15 st., a w niedzielę, pierwszy raz w tym roku, przekroczy nawet 20 st. C.

- We Wrocławiu, na przestrzeni ostatnich 70 lat było 18 takich marców, w których temperatura przekroczyła 20 st. C. W 1974 roku było to nawet 25,2 st. Jest to najwyższa temperatura odnotowana w marcu w naszym mieście – mówi dr Marek Błaś, klimatolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.

W tę niedzielę nie będzie aż tak ciepło. Maksymalnie możemy liczyć na 20-21 st. C. Ostatni raz taką sytuację mieliśmy w marcu 2017 roku.

Gwałtowny wzrost temperatury spowodowany będzie napływem ciepłego (zwrotnikowego) powietrza z pd.-zach. W Sudetach wiał będzie fen – odpowiednik halnego w Karpatach.

- W czasie fenu, powietrze opadając po płn.-wsch. stronie Sudetów, będzie szybko się ogrzewało, dzięki temu na Dolnym Śląsku będzie cieplej o 2-3 st.C niż po stronie czeskiej. Niedziela będzie pogodna i słoneczna oraz mało wietrzna. Odczujemy, że jest wyraźnie cieplej, ale nie będzie to trwały wzrost temperatury, gdyż powierzchnia ziemi jest jeszcze wychłodzona i przez jeden dzień nie zdąży się ogrzać – dodaje nasz ekspert.

Kalendarzowa wiosna rozpocznie się z temperaturą w ciągu dnia na poziomie 15 st. C, jednak niekoniecznie oznacza to, że przez kolejne dni będzie tak ciepło.

- Trzeba pamiętać, że nawet w kwietniu jest szansa, że temperatura obniży się do zera i spadnie śnieg. Jednak na ten moment prognozy na to nie wskazują – uspokaja dr Błaś.