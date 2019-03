Dolny Śląsk. Wielka akcja "Weekend za pół ceny 2019". Co zwiedzić za pół darmo? [ZOBACZ PROGRAM]

Czy nożownik z Galerii Dominikańskiej był powiązany z terrorystami? Tak twierdzą tureckie media

Tureckie media głośno komentują to, co się stało w weekend we Wrocławiu. Sugerują nawet związki podejrzanego o mord z PKK czyli Partią Pracujących Kurdystanu - organizacją walczącą o niepodległość Kurdystanu, która uznawana jest za organizację terrorystyczną.