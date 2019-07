Dolny Śląsk. To był tragiczny weekend nad wodą. Aż trzy akcje ratunkowe. Przeczytaj szczegóły i zobacz zdjęcia!

W niedzielę po południu na zbiorniku wodnym w Gierałtowie (gmina Nowogrodziec) przez kilka godzin trwały poszukiwania ok. 40-letniego mężczyzny, który wszedł do wody z grupą znajomych, ale już nie wypłynął na brzeg. Najpierw akcję rozpoczęli strażacy, później przejęli ją nurkowie z Legnicy. Po zapadnięciu zmroku poszukiwania przerwano. Mają być kontynuowane dziś rano.

Blisko tragedii było również na kąpielisku w Białym Kościele pod Strzelinem, gdzie topił się mężczyzna. Najpierw pomocy udzieliły mu osoby będące na miejscu, a następnie nieprzytomny został przekazany ratownikom z pogotowia.

Jak informuje portal ratowniczy Strzelin998.pl, później poszkodowany został karetką przetransportowany do Strzelina na lądowisko przy Aquaparku. Ok. 25 minut trwała akcja reanimacyjna w karetce, po tym mężczyznę przekazano ekipie śmigłowca LPR, który zabrał go do szpitala we Wrocławiu.