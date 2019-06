Dolny Śląsk. Szukają ludzi do pracy. W jakich branżach? Zobacz szczegóły!

Analizując dane dla 6 regionów Polski zawartych w raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, największego zapotrzebowania na pracowników można się spodziewać w Polsce południowo-zachodniej czyli na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, z prognozą zatrudnienia +15 proc.. Pracodawcy będą też dość mocno rywalizować o kadry w Polsce północno-zachodniej (+9 proc.) i południowej (+8 proc.). Wyraźnie gorzej te perspektywy rysują się dla Polski północnej (+5 proc.), ale nadal sygnalizuje on korzystny trend dla osób poszukujących zatrudnienia w tym regionie. W stosunku do ubiegłego kwartału prognozy polepszyły się w trzech regionach - w tym najbardziej dla Dolnego Śląska, a w trzech pogorszyły się. - Dolny Śląsk od dłuższego czasu pozostaje liderem jeżeli chodzi o rynek pracy. Atutem regionu jest położenie na skrzyżowaniu głównych szlaków transportowych, bliskość granicy z Niemcami oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników. To wiąże się z dużymi inwestycjami poczynionymi przez międzynarodowe koncerny takie jak LG, Mercedes, VW, czy choćby z branży logistycznej. To teraz procentuje rekordowym zapotrzebowaniem na pracowników - wyjaśnia Paweł Sobiegraj z ManpowerGroup.

