Dolny Śląsk. Skończyłeś studia? Zobacz gdzie i ile możesz zarobić!

Pierwsze dwa lata na rynku pracy to zazwyczaj okres nabywania doświadczeń, które procentują w następnych latach.

W Polsce nie brak jednak zarówno branż, w których zarobki są wyjątkowo wysokie już "na start", jak i tych w których widać wyraźny wzrost wysokości pensji po awansie ze stanowisk juniorskich. Z okazji zakończonego niedawno Festiwalu Pracy JOBICON analitycy serwisu zarobki.pracuj.pl przyjrzeli się pod tym kątem wynagrodzeniom m.in. absolwentów w woj. dolnośląskim.

- Napływ młodych talentów do firm jest jednym z najważniejszych wyzwań pracodawców. Jak przewidują eksperci w ciągu kilku lat na naszym rynku pracy może zabraknąć 1,5 miliona osób, by zaspokoić potrzeby kadrowe przedsiębiorstw. Niedobór kadr z jednej strony, a luka kompetencyjna z drugiej – to dwa zjawiska napędzające poszukiwania talentów. Mają one także zauważalny wpływ na politykę płacową w branżach z wyraźnym deficytem kadr w tych trzech regionach - mówi Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl

Najwyższe pensje i wzrosty płac

Co łączy, a co dzieli badane województwa (małopolskie, mazowieckie i dolnośląskie)?

We wszystkich trzech na najwyższe pensje "na start" mogą liczyć specjaliści od rozwoju oprogramowania. Ich wysokość jest do siebie zbliżona w każdym z nich (5500-5700 zł brutto). Podobną sytuację odnotować można np. w przypadku pensji finansistów, inżynierów czy specjalistów HR (od 100 do 300 zł różnicy między regionami). Znaczące różnice w wynagrodzeniach między woj. mazowieckim, a małopolskim i dolnośląskim ujawniają się natomiast w przypadku innych ciekawych specjalizacji: badań i rozwoju (R&D), marketingu, bankowości czy zakupów. Na przykład, w przypadku R&D mieszkańcy regionu ze stolicą w Warszawie mogą liczyć o nawet 1200 złotych więcej, niż w woj. małopolskim

A jak wyglądają w regionach różnice między pensją "na start", a zarobkami bardziej doświadczonych specjalistów, mających powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego? Największe wzrosty wysokości wynagrodzeń widać znów w przypadku programowania - w woj. mazowieckim różnica wynosi aż 82%, w małopolskim - 78%, a w dolnośląskim - 68%. Spore wzrosty widoczne są w przypadku administracji IT (najwięcej - 58% w woj. dolnośląskim) i inżynierii (58% w Mazowieckim)

Dolnośląskie: IT, e-commerce i zakupy

W woj. dolnośląskim zestawieniu najlepiej wynagradzanych specjalizacji "na start" również dominują programiści (5700 zł brutto). Co ciekawe, na drugim miejscu uplasowali się specjaliści od internetu/e-commerce (4700 zł) - na co wpływ może mieć duża aktywność firm z tej branży w mieście. Na podium zmieściły się także administracja IT i specjaliści od procesów zakupowych (4500 zł). Niewiele niższe zarobki na początku kariery otrzymują w woj. dolnośląskim inżynierowie (4 400 zł), specjaliści od R&D czy bankowości (4300 zł) oraz marketingowcy i finansiści ( 4200 zł).

żródło: Analiza portalu zarobki.pracuj.pl