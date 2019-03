Dolny Śląsk. Przeczytaj, jakim szpitalom grozi zamknięcie (LISTA PLACÓWEK)

W kilku przypadkach Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie mówi nawet o zagrożeniu dla pacjentów. Wiadomo już, że nie zdążą tego poprawić przed ostatecznym terminem wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia. We Wrocławiu największe zastrzeżenia ze strony sanepidu jeszcze w ubiegłym roku były do szpitali przy Grabiszyńskiej, Hirszfelda czy Skłodowskiej-Curie.

Już tylko niespełna dwa tygodnie pozostały na dostosowanie szpitalnych budynków, a w szczególności sal operacyjnych, sal chorych, korytarzy i klatek schodowych do ministerialnych wymogów sanitarnych i instalacyjnych. Jeśli zarządzający szpitalami nie zdążą, ich placówki mogą zostać uznane za stwarzające zagrożenie dla chorych i wypaść z rejestru placówek medycznych, to w najgorszym razie oznacza zamknięcie lub brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i pieniędzy na leczenie pacjentów.

Jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, na Dolnym Śląsku do końca ubiegłego roku norm bezpieczeństwa – jak to określono – ogólnoprzestrzennych nie spełniało ponad 60 procent, czyli 74 placówki, w tym niektóre największe szpitale. W niektórych z nich ryzyko zdrowotne dla pacjentów wynikające z niespełnienia wymogów określono w raporcie NIK jako znaczne.

We Wrocławiu największe zastrzeżenia ze strony sanepidu jeszcze w ubiegłym roku były do szpitali przy Grabiszyńskiej, Hirszfelda czy Skłodowskiej-Curie. Jeżeli chodzi o placówki poza Wrocławiem, plany naprawcze wdrażały placówki w Kłodzku i w Zgorzelcu.

Za mało wind, za dużo schodów, ciasne sale i kiepska wentylacja

- Od razu chciałabym uspokoić pacjentów i ich rodziny, że nie chodzi tu o to, że na sali operacyjnej nagle na głowy zacznie się sypać sufit – uspokaja Magdalena Odrowąż-Mieszkowska, rzecznik prasowy Inspekcji Sanitarnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, która opiniuje placówki służby zdrowia także jeżeli chodzi o wymogi bezpieczeństwa.

Jak nam wyjaśnia, chodzi między innymi o brak wind lub o to, że te które w nich funkcjonują są za małe i nie mieszczą się w nich szpitalne łóżka.

- Często jest to zbyt duża liczba schodów, brak poręczy z dwóch stron, chodzi też o niewystarczającą wentylację bloków operacyjnych – wylicza Odrowąż-Mieszkowska. W szpitalach, które pozostają na cenzurowanym brakuje też dostępu do łóżek pacjentów co najmniej z trzech stron. - Problem w tym, że chodzi tu o najczęściej poniemieckie, zabytkowe budynki. By spełniały wymogi, trzeba by je gruntownie przebudować albo zburzyć i w ich miejsce po prostu zbudować nowe, ale na to ich dyrekcje i nadzór czyli władze województwa czy samorządowe nie mogą sobie pozwolić - kwituje.

Polska Federacja Szpitali oszacowała koszt dostosowania wszystkich placówek w kraju, które nie spełniają norm na co najmniej 20 mld złotych. Jak dotąd, na Dolnym Śląsku tylko wsparcie ze strony samorządu województwa od 2010 do 2016 roku wyniosło blisko 260 mln złotych. Potrzeba kolejnych setek milionów złotych. Tylko w szpitalu przy Borowskiej potrzeby finansowe związane z dostosowaniem się się do rządowych limitów szacowane są na ponad 30 mln złotych.

Szpitalom grozi utrata kontraktów z NFZ czyli pieniędzy na leczenie

O obowiązku dostosowania infrastruktury szpitalnej do wyśrubowanych wymogów sanitarnych mówi się już od 2008 roku. Po 2010 roku już kilkukrotnie zmieniano ostateczny termin obowiązywania przepisów. W opublikowanym w styczniu tego roku projekcie rozporządzenia w tej sprawie zapisano jednoznacznie, że okres dostosowawczy powinien upłynąć 1 kwietnia 2019 roku. Nie przewidziano w nim żadnych kolejnych okresów przejściowych.

Zgodnie z nim placówki, które nie spełniają norm sanitarnych i instalacyjnych, powinny zostać wykreślone z rejestru podmiotów leczniczych. To z kolei wiąże się z brakiem pieniędzy na leczenie pacjentów. - Placówki, których nie ma w rejestrze, nie są brane pod uwagę przy kontraktowaniu świadczeń – wyjaśnia nam Joanna Mierzwińska, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Oddziału NFZ. Czy istnieje więc groźba, że placówki lub ich oddziały będą zamykane? To zależy od inspekcji sanitarnej, która oceni, czy nie zagrażają one bezpieczeństwu pacjentów - odpowiada Joanna Mierzwińska.

Oprócz wykreślenia z listy placówek medycznych, nad placówkami, które nie spełnią norm wisi jeszcze jedna groźba. Jeżeli w takiej placówce popełniony zostanie błąd medyczny lub nawet pacjent uzna, że warunki są niewystarczające bo na przykład naraża się go na chodzenie po zbyt stromych schodach lub leżenie na dusznej sali, będzie mógł pozwać dyrektora szpitala, zarzucając mu narażenie życia i zdrowia. To pociąga za sobą ryzyko kosztownych procesów sądowych.

W szpitalach twierdzą, że robią co mogą

Jak poinformowano nas w szpitalu klinicznym przy ulicy Borowskiej do którego należą zabytkowe budynki przy Skłodowskiej Curie, w trakcie realizacji są plany przenoszenia części oddziałów zabiegowych do nowoczesnego i spełniającego normy, kompleksu przy ulicy Borowskiej. Nie wiemy jak idzie dostosowywanie do norm w Dolnośląskim Centrum Onkologii przy Hirszfelda czy w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc przy Grabiszyńskiej. Nie odpowiedziano nam na pytania dotyczące tego problemu.