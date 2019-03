Dolny Śląsk. Przeczytaj, gdzie bez problemu znajdziesz pracę w naszym regionie (RAPORT)

Coraz więcej nieślubnych dzieci na Dolnym Śląsku. Dziś małżeństwo się nie opłaca

Już co trzecie dziecko na Dolnym Śląsku rodzi się w związku pozamałżeńskim. To m.in. efekt tego, że samotna matka może korzystnej rozliczać się z fiskusem, ma preferencje w żłobku oraz przedszkolu. Łatwiej jej również uzyskać 500 plus.