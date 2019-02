Dolny Śląsk. Prawo i Sprawiedliwość stawia w eurowyborach na kobiety

Na drugim miejscu ma się znaleźć minister Beata Kempa.

Wybory – przypomnijmy- będą przeprowadzone w niedzielę 26 maja. Gdyby obie panie dostały się Parlamentu Europejskiego konieczne będą zmiany w rządzie. Szczególnie ważne jest ewentualne zastąpienie nową osobą minister Zalewskiej. Nauczyciele coraz mocniej protestują domagając się podwyżek prac. Powstały już komitety protestacyjne. Przedstawiciele nauczycielskiej „Solidarności” już zapowiadali, że użyją wszystkich dostępnych prawem firm protestu – do generalnego strajku włącznie. Co ciekawe – jeśli nie dojdzie do porozumienia z nauczycielami – protest będzie się nasilał już czasie kampanii wyborczej.

- Na miejsce na liście do PE liczy też Przemek Czarnecki – mówi nasz rozmówca z PiS.

Dziś jest posłem tej partii. Jego ojciec Ryszard Czarnecki dziś jest w europosłem. Według naszego rozmówcy kierownictwo PiS nie zdecydowało jeszcze kto będzie reprezentował Opolszczyznę. Z Opola – przypomnijmy – pochodzi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Według medialnych spekulacji możliwe, że wystartuje właśnie z naszego okręgu.