Dolny Śląsk. Policjanci zlikwidowali plantację marihuany (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Mężczyznę wynajmującego mieszkanie w Pieszycach zaniepokoił fakt, iż dawno nie widział najmującego lokatora. Poprosił o pomoc bielawskich policjantów, aby w ich obecności sprawdzić pomieszczenia mieszkalne. To, co zastali gospodarz i policjanci wywołało ogromne zaskoczenie. Wewnątrz lokalu rozłożony był namiot, a w nim uprawa konopi. Policjanci zabezpieczyli 28 krzewów a także sprzęt służący do ich uprawy.

Na miejscu przeprowadzono szereg czynności procesowych i podjęto działania mające na celu zatrzymanie osoby, która dopuściła się przestępstwa określonego w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Zebrany materiał dowodowy wykazał, iż 26- letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego miał kompana. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut uprawy krzewów marihuany, z której można by było uzyskać blisko 2400 porcji narkotyku.

- Przypomnijmy, że za posiadanie i uprawę marihuany grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - informuje kom. Kamil Rynkiewicz