Dolny Śląsk pod wodą, susza w centralnej Polsce, trąby powietrzne i gradobicia. Zobacz, co nas czeka!

Temperatura od 33 stopni w Suwałkach do 40 stopni we Wrocławiu. Na zachodzie silne gradobicia, w centrum kraju możliwe trąby powietrzne. W Łódzkiem utrzymuje się susza, a spodziewane lokalne burze mogą rozniecać pożary. Szaleją zamiecie pyłowe.

Dolny Śląsk zmaga się z powodzią. Utrzymujące się na morzu sinice powodują stały zakaz kąpieli. Przypominamy, że ze względu na ekstremalne temperatury osoby starsze, dzieci oraz osoby chore powinny unikać wychodzenia na

dwór. Zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów i przebywanie w chłodnych pomieszczeniach.

A teraz wróćmy do 2019 roku.

Jeżeli nic nie zrobimy, dramatyczne relacje pogody staną się naszą codziennością. Jeszcze mamy wybór - możemy nie zmieniać obranego kursu, czego efektem będą pogodowe ekstrema i zagrożenie życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, albo wybrać kurs na zmiany, który pozwoli nam uniknąć klimatycznej katastrofy.

Polska dla Pokoleń

Klimat i jakość powietrza, rzeki, Morze Bałtyckie, różnorodność biologiczna – to najważniejsze 4 obszary, które w ciągu najbliższych 30 lat będą kształtować naszą rzeczywistość – wynika z raportu „2050 Polska dla Pokoleń” przygotowanego przez Boston Consulting Group (BCG) we współpracy z WWF Polska. W raporcie przedstawiono dwa scenariusze wydarzeń w niedalekiej przyszłości. Pierwszy – niebezpieczny dla człowieka - zakłada niepodejmowanie zmian w polityce ekologicznej, drugi oznacza postawienie na zmianę w tym obszarze, która zapewni nam bezpieczeństwo i rozwój a także ochroni zdrowie nas i naszych dzieci. Raport był inspiracją i podstawą merytoryczną dla stworzenia kampanii Polska dla Pokoleń, której celem jest nakłonienie Polek i Polaków do zwracania uwagi na zagadnienia związane z ochroną środowiska nie tylko na co dzień, ale również przy dokonywaniu wyboru swoich reprezentantów w instytucjach państwowych i europejskich.

Ochrona środowiska to rozwój

Z raportu jasno wynika, że ochrony środowiska nie należy oddzielać od rozwoju naszego kraju. Ochrona środowiska to również konieczny warunek dobrego funkcjonowania gospodarki.

Ekopatriotyzm

Kampania Polska dla Pokoleń przyświeca idea Ekopatriotyzmu, która mówi o tym, że patriotyzm w

czasach pokoju to dążenie do zapewnienia bezpiecznej i dostatniej przyszłości kraju, do czego niezbędna jest

ochrona środowiska naturalnego.