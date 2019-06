Dolny Śląsk. Pieniądze na drogi w regionie popłyną cieniutkim strumieniem...

Dlaczego Dolny Śląsk dostał tak mało?

Nasz region wyróżnia się na niekorzyść jeżeli chodzi o dofinansowanie inwestycji drogowych z rezerwy subwencji. Dla porównania samorządy w mazowieckiem, lubelskiem czy zachodniopomorskiem mogą liczyć za zastrzyk finansowy rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Także Dolny Śląsk w ubiegłych latach wypadał o wiele korzystniej. W 2018 roku popłynęło do nas ponad 8 mln złotych. W zdecydowanej większości pieniądze te poszły na przebudowy mostów i wiaduktów między innymi w Oleśnicy, Stroniu Śląskim czy w Chojnowie. W 2017 roku Dolny Śląsk otrzymał jeszcze więcej - ponad 15 mln zł.

Tak niska, tegoroczna kwota wsparcia nie wynika wcale z niechęci resortowych urzędników wobec samorządów na Dolnym Śląsku, ale z tego, że bardzo nieliczne wnioskowały o dofinansowanie. - W imieniu Województwa Dolnośląskiego wniosek o przyznanie środków z rezerwy, złożyła tylko Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - ujawnił Michał Nowakowski, rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego. DSDiK dostało to, o co zabiegała. Wrocław w tym roku w ogóle zrezygnował ze starań o dofinansowanie. Jak nas poinformowano w Urzędzie Miasta, żadna z wrocławskich inwestycji tym razem nie spełniała kryteriów. Przy wyborze wniosków preferowane są przedsięwzięcia realizowane na terenie przynajmniej dwóch samorządów, będące obwodnicami, wpisane do rejestru zabytków, a do tego kwota dofinansowania nie może przewyższać połowy kosztów takiej inwestycji. W poprzednich latach z pieniędzmi z rezerwy dla Wrocławia bywało różnie. Dostaliśmy 3 mln zł na przebudowę ulic Wojanowskiej i Stabłowickiej, a także ponad 2,5 mln zł na przebudowę mostu Żernickiego, ale w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie przebudowy Fabrycznej i Otyńskiej przepadł. Właśnie niespełnianiem wyżej wymienionych kryteriów można też tłumaczyć, tak niewielkie zainteresowanie pieniędzmi z subwencji z strony innych dolnośląskich samorządów.