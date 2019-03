Dolny Śląsk. Od dzisiaj rusza sprzedaż biletów na loty liniami KLM z Wrocławia. Zobacz promocje!

Za nieco ponad miesiąc KLM rozpocznie regularne loty z Wrocławia. Już dziś linie startują z atrakcyjną promocją na loty do wybranych, bardzo popularnych turystycznie miejsc na świecie. Mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli komfortowo rozpocząć podróż z Wrocławia i polecieć do Amsterdamu – od 379 PLN Nowego Jorku od 1559 PLN, Hawany od 2147 PLN, Pekinu – od 1749 PLN, Hongkongu – od 2089 PLN, Toronto – od 1779 PLN, a do Szanghaju od 1789 PLN. Bilety w promocyjnych cenach można kupować od dziś do 8 kwietnia na przeloty aż do 10 grudnia b.r.