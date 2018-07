Dzięki szybkiej interwencji policjantów z powiatu lubańskiego i nosowi „Karmela” nie doszło do tragedii. Policjanci i pies tropiący Karmel uratowali mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo. Odnaleziony został przewieziony do szpitala.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Leśnej i Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu w godzinach wieczornych otrzymali zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. Jak wynikało z przekazanych informacji, chciał on popełnić samobójstwo.Policjanci ustalili, że zaginiony mężczyzna wyszedł z domu , a następnie wysłał wiadomość do rodziny z informacją, że jest w lesie i chce popełnić samobójstwo. W trakcie prowadzonych poszukiwań funkcjonariusze ustalili, w którym kierunku udał się mężczyzna.Do pomocy wezwano policyjnego przewodnika z psem tropiącym. Nos „Karmela” sprawnie doprowadził, funkcjonariuszy do zaginionego. Na miejsce policjanci wezwali karetkę pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala.