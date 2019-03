Dolny Śląsk. Jego BMW owinęło się wokół drzewa, a on sam przeżył (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Jako pierwsi na miejsce dotarli strażacy z OSP Wykroty. Jak relacjonowali ratownicy nogi kierowcy znajdowały się po przeciwnej stronie drzewa niż pozostała część ciała, a pomiędzy zgniecionym dachem i fotelem było jedynie miejsce na korpus oraz głowę kierowcy. Nikt nie wie jak to możliwe ale 21-letni kierowca BMW z doszczętnie zniszczonego auta został wydobyty w miarę dobrym stanie. Mówi się o połamanym obojczyku i rozbitej głowie, nie wiadomo jednak w jakim stanie są organy wewnętrzne 21-latka - czytamy na strażackim portalu OSP.pl

Świadkowie relacjonowali, że do wypadku doszło podczas wyścigu, który urządzili sobie kierowcy dwóch aut marki BMW. Gdy jeden z nich próbował wyprzedzić na łuku drogi drugiego, wpadł w poślizg i z ogromnym impetem uderzył w drzewo, dosłownie owijając się autem wokół niego.

Jak relacjonowali świadkowie, którzy ruszyli z pomocą kierowca cały czas był przytomny jednak rozmiary zniszczeń nie pozwalały wyciągnąć go z samochodu. Jedyne co pozostawało to rozmowa z poszkodowanym do czasu przyjazdu ratowników.