Funkcjonariusze z placówek straży granicznej w Jeleniej Górze, Kłodzku i Legnicy poinformowali dzisiaj o zatrzymaniu 11 Ukraińców, którzy pracowali nielegalnie na terenie naszego województwa.

Sześciu Ukraińców to mężczyźni w wieku od 23 do 30 lat, pracowali na budowie. Jeden z mężczyzn zostanie ukarany za wykroczenie, kolejny opuścił terytorium naszego kraju przed zakończeniem kontroli legalności zatrudnienia. Pozostali 4 zostali zobowiązani do powrotu do swojego kraju.



Z kolei funkcjonariusze z Jeleniej Góry zatrzymali czterech Ukraińców, którzy nielegalnie pracowali w szwalni, Ukraińcy nie posiadali stosownych oświadczeń oraz umów cywilno-prawnych. Zatrzymani to 3 kobiety i mężczyzna w wieku od 26 do 50 lat.



Nielegalnie pracującego u nas 37-letniego Ukraińca zatrzymali również funkcjonariusze z Legnicy. Zatrzymani będą musieli wrócić do swoich domów.

