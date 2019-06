Dolny Śląsk. Imprezy, festiwale, koncerty, czyli muzyczne lato 2019. Gdzie pojechać?

Po zmianie formatu WROsound prezentuje zupełnie nowe podejście w doborze artystów. Na jednej scenie usłyszymy m.in. polski i amerykański rap, ukraiński electro-folk, jazzowe eksperymenty oraz dużo wysmakowanej elektroniki. WROsound to, przeżywający swoją drugą młodość, wrocławski festiwal miejski organizowany przez Strefę Kultury Wrocław. Przez lata realizował program, do którego (zgodnie z nazwą imprezy) zapraszano artystów odpowiedzialnych za to, jak brzmi Wrocław. Formułę po czasie rozszerzono o koncerty zagranicznych wykonawców, ale lokalny patriotyzm pozostał – co roku miano kuratora otrzymuje inna postać ze świata wrocławskiej muzyki. Kogo usłyszymy i zobaczymy w tym roku? WROsound. Program 14 czerwca 2019 Sokół + Goście (PL) ONUKA (UKR) Smif-N-Wessun (US) Alfa Mist (UK) 15 czerwca 2019 Michael Kiwanuka (UK) SOHN (UK) James Holden & The Animal Spirits (UK) Król (PL) Bilety: Bilet jednodniowy (14.06): 99 PLN Bilet jednodniowy (15.06): 99 PLN Karnet dwudniowy (14-15.06.2019): 159 PLN Ceny biletów w dniu koncertów (14.06, 15.06): bilet jednodniowy – 139 PLN, karnet – 199 PLN. Bilety i karnety są do kupienia na stronie wrosound.com, strefakultury.pl, eventim.pl, empikbilety.pl oraz w serwisie Going (goingapp.pl). Stacjonarnie – w kasach Strefy Kultury Wrocław oraz punktach sprzedaży Empik.

Szymon Starnawski /Polska Press