Dolnoślązaczka w The Voice of Poland. Piękna kobieta z mocnym głosem. Zagłosujecie?

Gosia Pauka jest stuprocentową Łemkinią. Ma 27 lat. Pochodzi ze Środy Śląskiej. Na co dzień łączy scenę teatralną z pracą w pubie, który prowadzi razem ze swoim chłopakiem. Jej pasją jest jazda na motocyklach. Najlepiej czuje się w rockowych klimatach, ale nie pozostaje obojętna na inne gatunki muzyczne. Inspiruje ją m.in. Sade czy Beyonce - czytamy na stronie programu The Voice Of Poland.

The Voice Of Poland to show muzyczne, w czasie którego trenerzy wybierają najlepszy głos w kraju. Podczas przesłuchań nie widzą jednak uczestników. Dopiero, kiedy zachwyci ich czyjś głos, mogą pozyskać tę osobę do swojej drużyny. Program podzielony jest na etapy. To m.in. przesłuchania w ciemno oraz odcinki na żywo. Podczas tych ostatnich o wyborze najlepszych śpiewających decydują widzowie. Właściciel najlepszego głosu wygrywa kontrakt płytowy.



W czerwonych fotelach zasiada Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Michał Szpak i Grzegorz Hyży. Odcinki live poprowadzą jak zwykle Tomasz Kammel, Maciej Musiał i Barbara Kurdej-Szatan.

Chcecie posłuchać, jak śpiewa Gosia Pauka? Kliknijcie tutaj!