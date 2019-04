Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych. Już wkrótce we Wrocławiu. Wstęp wolny! (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Organizowany co dwa lata Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych z edycji na edycję cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku na pływalni Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zamelduje się około 180 zawodników z całego Dolnego Śląska. Jubileuszowa edycja będzie pod tym względem rekordowa. Na mityng przyjadą także trenerzy, wolontariusze i goście specjalni – polscy olimpijczycy: Renata Mauer-Różańska i Rafał Kubacki.

- To największe zawody dla osób z niepełnosprawnością intelektualną we Wrocławiu i drugie największe w województwie – podkreśla Alicja Pacześniak z komitetu organizacyjnego X Dolnośląskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych. – Dla zawodników mityng jest zwieńczeniem dwuletnich przygotowań, treningów i zajęć sportowo-rehabilitacyjnych. Daje im to poczucie sukcesu i okazję do sportowej rywalizacji – dodaje współorganizatorka.

Jest o co walczyć. Dla najlepszych pływaków wrocławski mityng jest przepustką do zawodów ogólnopolskich. We Wrocławiu zostanie wyłoniona reprezentacja Dolnego Śląska. Wydarzenie przebiegnie w olimpijskiej atmosferze. Uroczyste otwarcie nastąpi o godzinie 10.00. Flagę wniesie judoka, dwukrotny mistrz świata, Rafał Kubacki. Po wszystkich startach nasi olimpijczycy udekorują pływaków medalami i wstążkami.

W programie są konkurencje znane z olimpijskich basenów. Zawodnicy popłyną stylem dowolnym, klasycznym, zmiennym i motylkowym na kilku dystansach. Będzie także sztafeta 4x25 m stylem dowolnym. Organizatorzy zaplanowali także konkurencje dla sportowców o ograniczonej sprawności: chód po dnie i wyścigi z pomocą sprzętu pływającego.

– Dzięki temu każdy zawodnik może wystartować w konkurencji dostosowanej do swoich możliwości – zaznacza Alicja Pacześniak. Imprezę uatrakcyjni pokaz pływania synchronicznego w wykonaniu Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia Wrocław.

X Dolnośląski Mityng Pływackich Olimpiad Specjalnych odbędzie się 11 kwietnia na pływalni AWF Wrocław przy al. Paderewskiego 35. Organizatorami mityngu są: dolnośląski oddział Olimpiad Specjalnych Polska i Klub Olimpiad Specjalnych Handicap Wrocław. Imprezę wspierają: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, AWF Wrocław i stowarzyszenie Handicap. Celem wydarzenia jest rozpowszechnianie idei olimpiad specjalnych w naszym regionie oraz nawiązywanie przyjaznych kontaktów między zawodnikami. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Program X Dolnośląskiego Mityngu Pływackiego Olimpiad Specjalnych:

9.00 - 9.30 - przyjazd i rejestracja ekip

9.30 - 10.00 - odprawa kierowników ekip

10.00 - uroczyste otwarcie zawodów

do 11.00 - rozgrzewka w wodzie

11.00 - zawody sportowe

17.00 - uroczyste zamknięcie zawodów