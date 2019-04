Dolnośląscy „łowcy głów” zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za zabójstwo i kradzież (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu na co dzień zajmujący się poszukiwaniami osób zaginionych oraz ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, ustalili miejsce aktualnego przebywania i zatrzymali niebezpiecznego przestępcę, który był osobą poszukiwaną na podstawie listu gończego za zabójstwo oraz kradzież. Mężczyzna od roku czasu ukrywał się przed organami ścigania. Poszukiwany trafił do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.