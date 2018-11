Dodatkowy koncert Michała Szpaka - "Dreamer Tour" - we Wrocławiu! [ZDJĘCIA]

Trasa promująca ten wyczekiwany, debiutujący na samym szczycie listy sprzedaży OLiS krążek, obejmuje teatry muzyczne i filharmonie kilkunastu największych miast Polski, a także Nowy Jork, Chicago i Wiedeń. Podczas oryginalnego show materiał z nowego albumu splata się z największymi hitami z poprzedniej, podwójnie platynowej płyty "Byle Być sobą". Według słów samego artysty, "Dreamer Tour" to nie tyle koncert co rodzaj spektaklu, w którym muzyka w zaskakujący sposób współgra ze scenografią i feerią świateł. Widzowie są zaskakiwani formułą koncertu i jego niesamowitym klimatem.

Michał Szpak od początku kariery udowadnia, że jego żywiołem są przede wszystkim występy live. Tam pokazuje pełnię talentu wokalnego i temperamentu scenicznego. "Color of Your Life", trasa promująca poprzednią płytę, zapełniała widownię przez trzy lata, zaś ostatnia trasa "Classica Tour", częstokroć znaczona stemplem "Sold Out", z planowanych pięciu koncertów rozrosła się do 25.

Jeden z najbardziej wyczekiwanych albumów 2018 roku to nowe, dojrzałe i bardziej stonowane oblicze Michała Szpaka. Obdarzony mocnym, rockowym głosem wokalista wciąż nie daje się zamknąć w jednym gatunku muzycznym. "Dreamer" to podróż przez różne style i epoki muzyczne.

Sięga do lat 80. i 90, zawiera elementy rocka, popu, bluesa, czy smooth jazzu. Stanowi jednak spójną, "smaczną" całość, momentami wyciszoną i intymną. Album promują single "Don't Poison Your Heart", "King of the Season" i kameralny "Rainbow". Świetnie sprzedający się krążek, entuzjastyczne przyjęcie przez odbiorców i recenzentów, połączone z charyzmą artysty to aż nadto wystarczające powody do odwiedzenia sali koncertowej podczas "marzycielskiej trasy".

Bilety dostępne na stronie organizatora http://adria-art.pl/ oraz serwisach biletyna.pl, eBilet.pl, kupbilecik.pl.

Lista miast "Dreamer Tour":

13.10.2018 Bydgoszcz, Filharmonia Pomorska (sold out)

14.10.2018 Toruń, Sala Koncertowa CKK Jordanki (sold out)

17.12.2018 Wrocław, Teatr Muzyczny Capitol (sold out)

18.12.2018 Wrocław, Teatr Muzyczny Capitol

14.01.2019 Łódź, Teatr Muzyczny

15.01.2019 Lublin, Centrum Spotkania Kultur

16.01.2019 Szczecin, Filharmonia w Szczecinie - sala symfoniczna

21.01.2019 Warszawa, Teatr Roma

04.02.2019 Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka

10.02.2019 Gdańsk, Polska Filharmonia Bałtycka

11.02.2019 Poznań, Aula UAM

15.02.2019 Chicago, USA

17.02.2019 Nowy Jork, USA

10.03.2019 Częstochowa, Filharmonia Częstochowska im. B. Hubermana

31.03.2019 Kraków, Auditorium Maximum UJ

27.04.2019 Wiedeń, Austria

Tekst inf. pras.: Edyta Gwóźdź