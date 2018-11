Dobry trener personalny we Wrocławiu – jak go w końcu znalazłam?

Problemy z krągłościami miałam odkąd pamiętam. Przywiązałam się do nadbagażu, można powiedzieć, że zaakceptowałam go, bo zawsze było coś ważniejszego. Szkoła, studia, praca. Starałam się utrzymywać w miarę aktywny, jak na możliwości czasowe, tryb życia – nieregularnie siłownia, dłuższe spacery, wypady w góry. 5 lat temu, pod wpływem postanowień noworocznych, doszłam do wniosku – dieta! Teraz albo nigdy.